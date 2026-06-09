El canciller Pablo Quirno defendió este martes la política de apertura comercial instrumentada por el gobierno nacional y reclamó al sector privado que asuma un rol activo en la economía sin depender de la tutela estatal, al advertir que el país necesita empresarios que "dejen atrás la trinchera del proteccionismo y compitan con los mejores".
Quirno defendió la apertura comercial: "Necesitamos que dejen el proteccionismo"
El ministro de Relaciones Exteriores insta al sector privado a liderar la economía y dejar atrás el proteccionismo para competir internacionalmente.
Al inaugurar el encuentro IAE Summit 2026 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ratificó el rumbo macroeconómico y remarcó que el objetivo de la administración central a mediano plazo es multiplicar la inserción internacional de la Argentina.
"Cuando llegamos estábamos conectados con apenas el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) global. En el mediano plazo queremos pasar a conectarnos con el 50%", enfatizó el funcionario ante el auditorio corporativo.
En ese sentido, Quirno ponderó las recientes negociaciones internacionales orientadas a la desregulación y la firma de convenios bilaterales. "La tarea de la Cancillería es abrir mercados, atraer inversiones y construir alianzas estratégicas", sostuvo, al tiempo que ratificó el acuerdo con la Unión Europea y los avances institucionales con Estados Unidos, además de misiones comerciales en Singapur, India, Vietnam, Japón, Reino Unido, Emiratos Árabes y Canadá.
Durante su exposición, el jefe de la diplomacia argentina diferenció el modelo actual de las políticas económicas previas y aseguró que el verdadero valor de la economía radica en la iniciativa privada y no en las erogaciones del Estado.
“Durante años nos quisieron enseñar cómo distribuir la riqueza; hoy estamos viendo cómo multiplicarla”, contrastó el titular de la cartera internacional. Asimismo, puntualizó que "el sector privado tiene que hacer los goles" y que "cuando aparecen las oportunidades, las empresas responden".
Para finalizar, Quirno analizó el escenario global de demanda de materias primas y energía, y descartó que la falta de capitales responda a un problema estructural de disponibilidad de fondos en el país. "La Argentina nunca tuvo problemas de recursos, sino de estabilidad y previsibilidad. La economía mundial dependerá crecientemente de los recursos que nuestro país tiene en abundancia. La pregunta es si seremos capaces de aprovechar esta ventana", concluyó.