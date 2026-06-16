El Banco Mundial aprobó un paquete de garantías destinado a respaldar una operación con la que Argentina busca refinanciar sus vencimientos de deuda en dólares, negociada en abril por el ministro de Economía Luis Caputo, y así apoyar la agenda de reformas del país y reducir costos de financiamiento.
El Banco Mundial aprobó el paquete de garantías por US$2.000 millones para la Argentina
El directorio del organismo dio el visto bueno para respaldar una refinanciación de deuda en dólares. El viceministro José Luis Daza fue recibido por el presidente del BID y se coordinan otros apoyos multilaterales.
"El Directorio del Banco Mundial y el de MIGA aprobaron hoy un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital", confirmó la entidad en un comunicado, luego de que sus autoridades se reunieran en Washington.
La estructura combina una garantía basada en políticas del BIRF y una garantía de MIGA para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales, con coberturas que, según el comunicado del grupo, cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial y ofrecerán un plazo de seis años con tres años de gracia.
El Banco Mundial calificó el paquete como “innovador” y señalaron que servirá para apoyar la agenda de reformas de Argentina y “restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, además de promover inversiones privadas en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de pequeñas empresas, indicó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Cómo funciona el paquete de garantías
La garantía combina instrumentos del Banco Mundial y de MIGA para movilizar préstamos comerciales que, al estar respaldados por el organismo, permitirán a Argentina reducir costos de capital y mejorar condiciones de mercado internacionales, según el comunicado oficial.
En la práctica, la garantía basada en políticas del BIRF y la cobertura de MIGA apuntan a cubrir la mayor parte del servicio de deuda del préstamo comercial, lo que, según la información oficial, facilitaría una emisión con tasas más bajas que una colocación soberana tradicional y abriría acceso a mercados internacionales.
“Generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan”, dijo Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA, sobre la estructura que aprovecha los balances del BIRF y de MIGA para movilizar capital privado y atraer inversiones que mejoren la calidad de vida.
Daza en Washington
Ilan Goldfajn, presidente del BID, recibió en Washington al viceministro de Economía José Luis Daza y señaló en X que Argentina logró avances en la recuperación de la estabilidad macroeconómica y que conversaron sobre cómo movilizar más recursos para el país, incluso a través de garantías del Banco.
Además del paquete del Banco Mundial, se espera que el BID autorice otros US$550 millones con el mismo objetivo, y que la Corporación Andina de Fomento analice una garantía adicional de entre US$250 millones y US$500 millones en su directorio del 22 de julio.
Fuentes oficiales indicaron que la estructura negociada por Caputo busca financiamiento por cerca de US$4.000 millones con vencimiento en 2032 y tres años de gracia, y que participan en las conversaciones bancos como JPMorgan, Citi, Bank of America y Banco Santander.
El Banco Mundial indicó que la operación reducirá los costos de financiamiento y respaldará reformas destinadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera, mientras que quedan pendientes las autorizaciones del BID y la decisión final de la CAF sobre las garantías.