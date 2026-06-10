El FMI pide, la Constitución de Santa Fe prohíbe

La caída de la natalidad acelera la crisis previsional en el país

El organismo multilateral plantea unificar sistemas previsionales; el de Santa Fe tiene rango constitucional. Pero todo régimen de reparto tiene un problema que lo acecha: la cantidad de nacimientos cayó 44% en una década. ¿Van a sobrar docentes?