Este jueves, el Tesoro provincial recibió el pago de la primera de las doce cuotas comprometidas por ANSES en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.
ANSES giró la primera cuota a cuenta de la deuda previsional con Santa Fe
Los $10.000.000.000 ingresaron en la semana al Tesoro provincial. El acuerdo estipula doce cuotas consecutivas.
Se trata de un partida de $10.000.000.000 correspondiente a mayo, de acuerdo al convenio firmado oportunamente por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello y que fuera ratificado por la Legislatura santafesina.
En tanto, trascendió que comenzaron a intercambiar información entre ANSES y la Caja de Jubilaciones de la provincia a instancias de la Secretaría de Seguridad Social para calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025.
El giro de la primera cuota fue confirmada a El Litoral por fuentes del equipo económico y también de ANSES.
El convenio firmado por Pullaro y Pettovello y convalidado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de ANSES; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.
El convenio entre las partes fue aprobado, por unanimidad en el Senado, mientras que en Diputados ya que el interbloque justicialista de Juntos Avancemos que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.