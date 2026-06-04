El intercambio comercial bilateral total con Brasil aumentó en mayo 1,7% frente a abril de 2026, aunque frente mayo de 2025 cayó un 11,8%.
Volvieron a crecer en mayo las exportaciones argentinas hacia Brasil
El intercambio bilateral total con Brasil aumentó 1,7% frente a abril, aunque frente mayo de 2025 cayó un 11,8%.
De acuerdo con los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2520 millones en el quinto mes del año, un 11,8% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2856 millones.
Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron en mayo de 2026 un 2,8% con respecto a mayo de 2025 (tercer mes consecutivo de suba) al sumar U$S 1194 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1326 millones y mostraron una caída interanual del 21,7%, dando un saldo comercial deficitario de U$S 131 millones.
El saldo comercial entre ambos países en los primeros cinco meses en 2026 fue negativo en U$S 953 millones para Argentina, notoriamente menor al observado en el mismo período de 2025 cuando había resultado deficitario en U$S 2431 millones.
La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de mayo (2,8%) correspondió principalmente al aumento de vehículos automotores de pasajeros, aluminio, polímeros de etileno en forma primaria y propano y butano licuado, mientras que la merma interanual de las importaciones argentinas (21,7%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos para transporte de mercadería y vehículos automotores de pasajeros.
Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6799 millones), Estados Unidos (U$S 3211 millones) y Rusia (U$S 1330 millones).
A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 10.497 millones) y Estados Unidos (U$S 3090 millones).
Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 6,6% en mayo de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 29.920 millones a U$S 31.904 millones.
Por su parte, las importaciones aumentaron 5,3% con respecto a mayo de 2025, al pasar de U$S 22.860 millones a U$S 24.081 millones. __IP__
De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 7823 millones, por lo cual lleva 15 meses consecutivos de signo positivo.