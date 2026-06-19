El titular del INDEC fue seleccionado para integrar un comité internacional de expertos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fundada el 11 de abril de 1919, tiene sede en Ginebra, Suiza. La constituyen tres órganos internos que interactúan entre sí: la Oficina Internacional del Trabajo, la Conferencia Internacional y el Consejo de Administración.