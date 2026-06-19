El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que su director, Pedro Lines, fue seleccionado para integrarse al consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El titular del INDEC fue seleccionado para integrar un comité internacional de expertos
Pedro Lines fue seleccionado para integrar el consejo de administración de la OIT. En tanto, la directora técnica Carolina Plat será autora principal en el grupo de Trabajo sobre estadísticas industriales de la Naciones Unidas.
También se dio a conocer que la directora técnica del INDEC, Carolina Plat, fue elegida autora principal en el grupo de Trabajo sobre estadísticas industriales de las Naciones Unidas, rol en el que coordinará la redacción del marco de referencia para la producción oficial de estadísticas industriales junto a coautores de los países miembros.
La selección para ambos puestos surgió a partir de un estudio exploratorio iniciado en marzo que recurrió a redes profesionales consolidadas en la comunidad estadística Internacional, y evaluó criterios vinculados a la normativa reciente adoptada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
Lines fue elegido como uno de los ocho expertos que determinarán la próxima conformación del consejo de administración de la OIT, representación que incluye dos especialistas por región y cuenta en la lista con representantes como Graciela Márquez por las Américas.
Durante la reunión inaugural del grupo de Trabajo sobre estadísticas industriales, celebrada en mayo en la sede austríaca de la ONU, más de 70 expertos analizaron el alcance metodológico y el impacto de los cambios en la producción industrial sobre las estadísticas mineras, manufactureras y energéticas.
Lines en el consejo de la OIT
Pedro Lines, Director del INDEC, formará parte del consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo en calidad de uno de los ocho expertos designados a título personal, según el informe de selección GB.357/INS/5.
El comité de expertos estadísticos incluye, además de Lines por las Américas junto a Graciela Márquez, a representantes de África, Asia y Europa, y su conformación se realizó teniendo en cuenta la mayor importancia económica y el peso relativo de los Estados miembros.
Lines integra desde 2019 el grupo asesor de expertos de las Naciones Unidas (AEG) sobre el Sistema de Cuentas Nacionales y participa en el programa de implementación del nuevo manual del SCN 2025, antecedentes que respaldaron su postulación.
Al frente del INDEC fue designado a comienzos de este año, luego de la renuncia de Marco Lavagna tras la decisión del Ejecutivo de suspender la nueva medición, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.
El rol de Carolina Plat
Carolina Plat fue seleccionada como autora principal en el grupo de Trabajo de la ONU sobre estadísticas industriales, donde será responsable de coordinar, junto a coautores y colaboradores, la redacción de las Recomendaciones Internacionales sobre las Estadísticas Industriales.
La misión del grupo de Trabajo fue aprobada en el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y la reunión inaugural reunió a más de 70 expertos de oficinas nacionales y organizaciones regionales e internacionales.
En ese encuentro se evaluaron temas como Economía digital, innovación, cadenas globales de valor, uso de registros administrativos, big data y nuevas fuentes de datos, con el objetivo de actualizar el marco que guía la producción de estadísticas industriales oficiales.
El nombramiento de Lines y Plat implica que el instituto nacional, a través de sus directivos, trabajará junto a organismos internacionales en la administración de estándares estadísticos, y que ambos participarán en procesos que afectan la producción y la normalización de la estadística industrial y laboral.