La Cámara de Diputados de Santa Fe votó este jueves, con amplia mayoría, un proyecto de ley que giró en revisión al Senado para crear en el ámbito del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) un Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal santafesino con el fin de registrar la situación de las personas trabajadoras "cuya relación laboral no reúna las características reconocidas para un empleo registrado con derechos".
Una ley encomienda al IPEC a relevar el trabajo no registrado de Santa Fe
Es para crear un Sistema de Indicadores del Mercado de Trabajo No Formal santafesino. Estiman que el universo supera el medio millón de personas.
La iniciativa es de la justicialista Lucila De Ponti quien señaló que la única manera de tener políticas para registrar empleo es tener datos firmes para abordar estrategias de trabajo. La legisladora subrayó la tarea de su par radical Silvana Di Stefano para tener el aporte de los ministerios de Economía y de Trabajo para la redacción de la iniciativa.
De Ponti se encargó de fundamentar las razones que la llevaron a presentar el proyecto y partió de recordar que durante la pandemia, cuando el gobierno nacional dispuso el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) estimó que iban a percibirlo unas tres millones de personas, sin embargo, nueve millones lo cobraron tras inscribirse en Anses y otras dependencias y superar los filtros respectivos.
“Más de 500 mil santafesinos sobreviven en la informalidad. Nadie niega esta situación, algunos con muy buenos ingresos, otros dependiendo del día a día. Debemos desde el Estado desarrollar políticas para abordar esta situación pero debemos tener datos precisos”, agregó.
Implicancias
El texto determina que el Sistema deberá proveer información tanto de las personas trabajadoras como de las unidades productivas en las que desarrollan sus actividades, conforme a la disponibilidad y alcance de las fuentes utilizadas.
Advierte que "en lo que respecta a las personas trabajadoras la información procesada debe aportar datos suficientes que permitan realizar una caracterización sociodemográfica y de sus condiciones laborales. En lo que respecta a las unidades productivas la información relevada debe aportar datos de la actividad productiva realizada, el sector de actividad y demás aspectos que resulten pertinentes para el análisis del mercado de trabajo no formal".
El IPEC deberá definir aquellos indicadores que resulten más apropiados para relevar la información y propenderá a elaborar los tabulados correspondientes con el fin de caracterizar el trabajo no formal según modalidad ocupacional, género, edad, sector de actividad y tamaño del establecimiento donde se realizan las labores.
Entre los objetivos del Sistema se establece el de "generar información estadística confiable, actualizada y comparable para la construcción de un diagnóstico preciso de la realidad del mercado de trabajo provincial; así como obtener información respecto de las características laborales y los déficits en términos de condiciones de trabajo dignas en comparación con la economía formal".
Informalidad
La ley define como trabajo no formal "al conjunto de situaciones ocupacionales, relaciones de trabajo, actividades productivas o unidades económicas que, conforme a los criterios conceptuales y metodológicos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y adoptados por el sistema estadístico nacional, presentan ausencia total o parcial de registración o no gozan de los derechos reconocidos por la legislación en materia laboral y de seguridad social".
La justicialista mencionó que el último informe del Mercado de Trabajo publicado por INDEC arroja que el 45% de la población tiene una ocupación. Esto significa aproximadamente 21,2 millones de personas. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que registra los aportes jubilatorios realizados por todos los trabajadores del país, el empleo registrado en ese entonces era de 13,3 millones de personas. Esto significa que aproximadamente hay 7,9 millones de personas trabajando en la informalidad.
Además recordó que un trabajador no registrado no tiene aportes previsionales, generalmente carece de obra social, de seguros laborales y en caso de enfermedad pierde ingresos porque no tiene la protección que le da la norma laboral.