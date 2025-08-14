#HOY:

El auge de los autos eléctricos

Entraron al país los dos primeros Tesla Cybertruck en Argentina

La Aduana liberó en la Zona Franca de La Plata las primeras pick-ups eléctricas de Elon Musk para clientes argentinos.

Las pick-ups eléctricas fueron liberadas en la Zona Franca de La Plata. Foto: Reuters
 23:05
Por: 

La historia automotriz argentina sumó hoy un capítulo inédito: ingresaron al país las dos primeras Tesla Cybertruck. Las pick-ups eléctricas fabricadas en Estados Unidos llegaron a la Zona Franca de La Plata y fueron liberadas por el importador Malek Fara, titular de la firma Black Saphire.

Las unidades son 0km y ya tienen dueños argentinos. Según Fara, “tenemos a varios interesados” y más ejemplares llegarán en las próximas semanas. La empresa, que ya trajo modelos de Ferrari y GMC Hummer EV, se encargará del servicio de postventa y la instalación de cargadores.

Las dos primeras Tesla Cybertruck ya están en Argentina.Las dos primeras Tesla Cybertruck ya están en Argentina.

Tesla, sin presencia oficial en el país

En Sudamérica, Tesla solo tiene representación en Chile. En Argentina no hay filial, por lo que las Cybertruck no incluirán funciones como el manejo autónomo. La operación de Black Saphire se adelantó a otros intentos de importadores privados que no lograron concretar el ingreso.

Contexto y repercusión

La llegada se produce tras varios coqueteos públicos entre Elon Musk y el presidente Javier Milei, sin que hasta ahora la automotriz haya invertido oficialmente en el país. El hito marca un paso más en la presencia de autos eléctricos de alta gama en el mercado local.

Elon Musk holds a chainsaw and shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they attend the Conservative Political Action Conference (CPAC) in National Harbor, Maryland, U.S., February 20, 2025. REUTERS/Nathan HowardSe cumple el sueño de Milei. Foto: Reuters

Con información de Motor1

