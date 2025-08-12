Acusaciones cruzadas

“Mentiroso” y “estafador”: así escaló la pelea pública entre Elon Musk y Sam Altman en X

Manipulación de algoritmos, favoritismos empresariales y amenazas de acciones legales son algunas de las acusaciones cruzadas entre los protagonistas de esta disputa en X que mezcla rivalidad personal y competencia feroz en la inteligencia artificial.