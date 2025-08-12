“Mentiroso” y “estafador”: así escaló la pelea pública entre Elon Musk y Sam Altman en X
Manipulación de algoritmos, favoritismos empresariales y amenazas de acciones legales son algunas de las acusaciones cruzadas entre los protagonistas de esta disputa en X que mezcla rivalidad personal y competencia feroz en la inteligencia artificial.
Escaló la pelea pública entre Elon Musk y Sam Altman en X.
El conflicto estalló este martes, cuando Elon Musk acusó públicamente a Apple de favorecer a OpenAI en la App Store. Según el empresario, la aplicación Grok —de su empresa xAI— y la propia app de X estaban injustamente ausentes de las listas editoriales “Must Have”, mientras que ChatGPT ocupaba un lugar destacado.
Musk calificó esto como una “violación inequívoca a las leyes antimonopolio” y anunció que su compañía iniciaría acciones legales contra Apple.
La respuesta de Altman
Sam Altman, CEO de OpenAI, replicó poco después y consideró “notable” la acusación, recordando que con frecuencia se escucha que Musk manipula X para beneficiar a sus empresas y perjudicar a competidores o a quienes no lo apoyan.
El intercambio se tornó personal. Musk lanzó mensajes agresivos como: “¡Tuviste 3 millones de visitas en tu posteo de mierda, mentiroso, mucho más de lo que yo recibí en muchas de las mías, a pesar de tener 50 veces más seguidores que tú!”, “El estafador Altman miente con la misma facilidad con la que respira.”
Altman contraatacó pidiéndole a Musk que firmara un affidavit jurando que nunca manipuló el algoritmo de X para favorecer a sus empresas o dañar a otros, y prometió disculparse públicamente si eso fuera cierto.
Un enfrentamiento de larga data
La disputa entre ambos no es nueva. Musk cofundó OpenAI junto a Altman en 2015, pero se alejó en 2018 por desacuerdos estratégicos, entre ellos la propuesta de fusionar la compañía con Tesla. Un año después creó xAI, su propia empresa de inteligencia artificial.
En 2024, Musk inició demandas contra OpenAI por considerar que se había alejado de su misión sin fines de lucro. Aunque esas demandas fueron retiradas, en agosto de 2025 volvió a presentarlas.
Este cruce ocurre mientras Apple enfrenta un creciente escrutinio regulatorio por supuestas prácticas monopolísticas. El enfrentamiento no solo expone la competencia directa entre Grok y GPT-5, sino también el poder que tienen plataformas como X o la App Store para influir en el éxito o fracaso de productos tecnológicos.
Más allá del tono personal, este enfrentamiento tiene un efecto directo en el mercado tecnológico. La disputa pública genera atención mediática y polariza a inversores, desarrolladores y usuarios, quienes observan con interés cómo dos de los líderes más influyentes de la IA usan las redes sociales como campo de batalla.
Además, abre un debate sobre la transparencia de los algoritmos y el poder que ejercen las grandes plataformas para moldear la visibilidad y el éxito de las aplicaciones.
Lo que empezó como una denuncia contra Apple terminó en un duelo verbal que pone en primer plano la batalla por el control del mercado de la inteligencia artificial. Musk y Altman, más que rivales tecnológicos, parecen encarnar dos formas opuestas de entender el poder en la era digital.
