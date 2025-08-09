ChatGPT presentó el Modo de Estudio, su asistente educativo con inteligencia artificial

“¿Cómo podemos asegurarnos de que se utilice para apoyar el aprendizaje real y que no solo ofrezca soluciones sin ayudar a los estudiantes a comprenderlas?“, esa es la pregunta que se hace OpenAI sobre ChatGPT a la hora del lanzamiento de su Modo de Estudio.
El nuevo formato, que cumple la función de un agente dentro de la plataforma, actúa primordialmente como un asistente para estudiantes universitarios con el objetivo de no brindar una respuesta directa, sino crear un espacio interactivo en el cual el usuario descubra o aprenda con una guía personalizada a cada caso.
Robbie Torney, director sénior de Programas de IA en Common Sense Media, explicó sobre el proyecto creado en colaboración con otros profesionales fuera de OpenAI: “En lugar de hacerles todo el trabajo, el modo de estudio alienta a los estudiantes a ver su aprendizaje de forma crítica. Este es un aspecto realmente positivo para lograr un uso eficaz de la IA en el aprendizaje. Incluso en la era de la IA, el mejor aprendizaje se produce cuando los estudiantes se entusiasman y participan activamente en el contenido de la lección”.
Su funcionamiento no difiere de la herramienta conversacional tradicional. Se le realiza una pregunta / solicitud, la IA puede confeccionar una especie de cuestionario o examen y el usuario responder en base al mismo o desactivar el modo cuando lo necesite. La metodología permite además similar eventuales exámenes y realizar pruebas previas con correcciones por parte de la herramienta.
Quiénes pueden usarlo
Modo de Estudio ya se encuentra disponible para los usuarios registrados en las versiones Free, Plus, Pro y Team. En las próximas semanas también estará disponible para ChatGPT Edu.
En caso de no poseerla, se debe crear en primera instancia una cuenta de ChatGPT. Una vez dentro de la sección principal, debajo de la barra de texto se encuentra la opción “Herramientas”.
Al hacer clic o presionar (dependiendo el dispositivo) en dicha sección, se despliegan una serie de opciones extra que especifican la tarea del chat. Se debe elegir “Estudiar y aprender”. Una vez elegida la opción, simplemente se debe proceder con la solicitud.
Características destacadas por OpenAI
Mensajes interactivos: Combina preguntas socráticas, pistas y preguntas para la autorreflexión con el fin de guiar la comprensión y promover el aprendizaje activo, en lugar de proporcionar respuestas directas.
Respuestas escalonadas: La información se organiza en secciones fáciles de seguir que resaltan las conexiones clave entre los temas, lo que mantiene el interés por la información con la cantidad justa de contexto y reduce la sobrecarga de información en los temas complejos.
Soporte personalizado: Las lecciones se adecuan al nivel apropiado para el usuario, a partir de un cuestionario previo en el que se evalúa el nivel de conocimiento y de la memoria de los chats anteriores.
Verificación de conocimientos: Los cuestionarios y las preguntas abiertas, junto con comentarios personalizados para hacer un seguimiento del progreso, favorecen la retención de conocimientos y la capacidad de aplicarlos en nuevos contextos.
Flexibilidad: Activa y desactiva fácilmente el modo de estudio durante una conversación, lo que te brinda flexibilidad para adaptarte a tus objetivos de aprendizaje en cada conversación.
Qué dice ChatGPT sobre la propia pregunta de OpenAI
En un fragmento de la presentación, OpenAI se pregunta “¿cómo podemos asegurarnos de que se utilice para apoyar el aprendizaje real y que no solo ofrezca soluciones sin ayudar a los estudiantes a comprenderlas?”, una de las principales incógnitas y desafíos desde la masificación de la herramienta.
Realizando la pregunta de forma concreta sin un desarrollo específico de prompt y sin feedback previo, ChatGPT responde en resumen que “el verdadero desafío no es si los estudiantes usan IA, sino cómo la usan. Si se enseña a utilizarla de forma crítica, creativa y reflexiva, puede ser una poderosa aliada del aprendizaje profundo”.
Además, entrega de forma más extensiva una lista de “enfoques pedagógicos” que podrían acompañar el aprendizaje real: diseñar actividades que promuevan la reflexión, integrar la IA como herramienta de pensamiento, fomentar la metacognición, rol activo del docente, evaluaciones auténticas y contextuales y establecer reglas claras de uso.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
