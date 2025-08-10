#HOY:

X se convirtió en la app más descargada y usada en Argentina

La plataforma de Elon Musk lidera el ranking de la App Store, superando a competidores en las categorías de apps gratuitas y con mayores ingresos.

Elon Musk celebró en X el liderazgo de la app en Argentina. Foto: Reuters
 13:20
Por: 

X, la red social propiedad de Elon Musk, alcanzó el primer puesto en el ranking de la App Store en Argentina, tanto en la categoría de aplicaciones gratuitas como en la de mayores ingresos. El anuncio fue realizado por el propio Musk en su cuenta oficial, celebrando el hito con un escueto mensaje: “Now #1 in Argentina!”.

Liderazgo en descargas y uso

Según datos difundidos por cuentas especializadas en tecnología, la plataforma —antes conocida como Twitter— desplazó a aplicaciones de mensajería, streaming y comercio electrónico, consolidándose como la principal vía de consumo de información en el país.

X superó a todas las aplicaciones de noticias en descargas.X superó a todas las aplicaciones de noticias en descargas.

Un fenómeno que combina noticias y tendencias

La categoría en la que X alcanzó el liderazgo es la de “apps de noticias”, un sector donde el consumo en tiempo real y la interacción inmediata se han convertido en clave para el usuario argentino. Además, la estrategia de Musk de integrar transmisiones en vivo, monetización directa y funciones de creador habría impulsado el crecimiento.

La red social domina en categorías gratuitas y de mayores ingresos.

Argentina, un mercado clave

El ascenso de X en el ranking local refleja la alta penetración de redes sociales en el país y el papel que estas cumplen en la conversación pública. Para Musk, la posición en Argentina es un respaldo a su apuesta por transformar la plataforma en un “hub global” de contenidos e interacción.

