X se convirtió en la app más descargada y usada en Argentina

X, la red social propiedad de Elon Musk, alcanzó el primer puesto en el ranking de la App Store en Argentina, tanto en la categoría de aplicaciones gratuitas como en la de mayores ingresos. El anuncio fue realizado por el propio Musk en su cuenta oficial, celebrando el hito con un escueto mensaje: “Now #1 in Argentina!”.
Liderazgo en descargas y uso
Según datos difundidos por cuentas especializadas en tecnología, la plataforma —antes conocida como Twitter— desplazó a aplicaciones de mensajería, streaming y comercio electrónico, consolidándose como la principal vía de consumo de información en el país.
X superó a todas las aplicaciones de noticias en descargas.
Un fenómeno que combina noticias y tendencias
La categoría en la que X alcanzó el liderazgo es la de “apps de noticias”, un sector donde el consumo en tiempo real y la interacción inmediata se han convertido en clave para el usuario argentino. Además, la estrategia de Musk de integrar transmisiones en vivo, monetización directa y funciones de creador habría impulsado el crecimiento.
La red social domina en categorías gratuitas y de mayores ingresos.
Argentina, un mercado clave
El ascenso de X en el ranking local refleja la alta penetración de redes sociales en el país y el papel que estas cumplen en la conversación pública. Para Musk, la posición en Argentina es un respaldo a su apuesta por transformar la plataforma en un “hub global” de contenidos e interacción.
