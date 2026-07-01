El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el Pronóstico Climático Trimestral correspondiente al período julio-agosto-septiembre de 2026, una herramienta que permite conocer las tendencias esperadas para las principales variables meteorológicas en todo el territorio argentino.
Cómo seguirá el clima en Santa Fe: el SMN anticipó qué pasará con el frío y las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional publicó su perspectiva climática para el trimestre julio-agosto-septiembre. El informe prevé temperaturas normales o superiores a lo habitual en la región del Litoral y un comportamiento dispar de las lluvias según la zona del país.
A diferencia de los pronósticos diarios o semanales, este informe no anticipa cómo estará el tiempo en una fecha puntual, sino que estima cuál será el comportamiento promedio de la temperatura y las precipitaciones durante todo el trimestre.
En esta oportunidad, el organismo nacional señala que el escenario climático estará marcado por diferencias entre regiones. Mientras algunas zonas del país podrían registrar lluvias superiores a los valores habituales, otras mantendrán un comportamiento dentro de los parámetros normales o incluso atravesarán la estación seca característica del invierno.
Para Santa Fe y el resto de la región del Litoral, el panorama muestra una tendencia hacia temperaturas algo más elevadas que el promedio histórico, aunque ello no significa que desaparecerán las jornadas de intenso frío.
Un invierno con valores normales o superiores a los habituales
Uno de los principales aspectos del informe del SMN es la proyección para las temperaturas medias del trimestre.
Según el organismo, existe una mayor probabilidad de que la región del Litoral registre temperaturas normales o superiores a las normales durante julio, agosto y septiembre. Esta tendencia también alcanza a Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y sectores de la Patagonia.
En otras regiones del país, como el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, las probabilidades favorecen directamente temperaturas superiores a los valores históricos para la época. En cambio, sobre el este y sur de la provincia de Buenos Aires y parte de la Patagonia oriental, las temperaturas tenderían a ubicarse dentro de los parámetros normales.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional aclara que esta tendencia no implica la ausencia de olas de frío ni de irrupciones de aire polar.
Por el contrario, el organismo advierte que, especialmente durante el inicio del trimestre, pueden registrarse ingresos de aire frío capaces de provocar descensos marcados de temperatura durante varios días consecutivos. Por ese motivo recomienda seguir consultando los pronósticos diarios y los sistemas de alerta por temperaturas extremas.
En otras palabras, aunque el promedio de los próximos tres meses pueda resultar ligeramente superior al habitual, eso no excluye la posibilidad de jornadas con heladas intensas o temperaturas muy bajas, fenómenos típicos del invierno argentino.
Cómo serán las lluvias y qué significa un pronóstico estacional
Respecto de las precipitaciones, el informe también establece diferencias según la región.
Para el sur del Litoral, donde se ubica gran parte de la provincia de Santa Fe, el pronóstico indica mayor probabilidad de precipitaciones normales durante el trimestre.
En cambio, sobre el norte del Litoral, la probabilidad favorece precipitaciones superiores a las normales, lo que implica mayores chances de registrar lluvias por encima del promedio histórico para la época.
El informe también prevé lluvias normales en el norte del país, Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sur de la Patagonia, mientras que el centro-este de Buenos Aires, el sur de Cuyo y parte de la Patagonia occidental presentan mayores probabilidades de ubicarse entre valores normales y superiores a los normales.
Por otra parte, gran parte del NOA y el norte de Cuyo continuarán atravesando la estación seca propia de esos meses.
El SMN recuerda que este tipo de informes debe interpretarse correctamente.
Un pronóstico estacional no anticipa si lloverá un día determinado ni permite conocer cuándo llegará una ola de frío o una tormenta intensa. Lo que muestra es la categoría que tiene mayor probabilidad de ocurrir durante todo el trimestre analizado.
Por ejemplo, que una región tenga mayor probabilidad de lluvias normales no significa que no puedan registrarse tormentas fuertes o eventos extremos. Del mismo modo, un trimestre con temperaturas medias superiores a las habituales puede incluir varios episodios de frío intenso.
El organismo explica que las previsiones se elaboran a partir del análisis conjunto de los principales modelos climáticos globales, modelos estadísticos nacionales y el seguimiento permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Posteriormente, toda esa información es integrada mediante un pronóstico de consenso elaborado por especialistas.
Asimismo, el informe señala que el país continúa bajo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un escenario en el que no predominan ni El Niño ni La Niña. En estos casos, la evolución del clima suele responder en mayor medida a otros factores atmosféricos regionales y a la variabilidad propia de cada estación.