Tendencia

Cómo seguirá el clima en Santa Fe: el SMN anticipó qué pasará con el frío y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su perspectiva climática para el trimestre julio-agosto-septiembre. El informe prevé temperaturas normales o superiores a lo habitual en la región del Litoral y un comportamiento dispar de las lluvias según la zona del país.