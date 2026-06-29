El invierno comenzó a mostrar su cara más rigurosa en la Argentina. Desde este lunes, una potente irrupción de aire polar avanza desde la Patagonia hacia el centro y norte del país, provocando un marcado descenso de las temperaturas, heladas de variada intensidad y la posibilidad de nevadas en regiones donde este tipo de fenómenos resulta poco frecuente.
Una masa de aire antártico provoca temperaturas bajo cero y podría generar nevadas en zonas poco habituales
El ingreso de una intensa masa de aire de origen antártico marcará el comienzo de una de las semanas más frías del año en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa heladas generalizadas, temperaturas bajo cero y condiciones propicias para nevadas en sectores donde este fenómeno no suele registrarse.
El panorama fue anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que además emitió alertas por frío extremo para distintas provincias.
Frío extremo, heladas y probabilidad de nieve
La llegada de esta masa de aire de origen antártico comenzó a sentirse durante el fin de semana en el sur del país, pero su impacto se extenderá durante los próximos días sobre gran parte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 0 °C en numerosas localidades del centro del país, mientras que las máximas permanecerán bajas incluso durante las horas de mayor insolación.
De acuerdo con los pronósticos, provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Mendoza registrarán varias jornadas consecutivas con heladas. El aire frío también alcanzará al norte argentino, donde se esperan valores térmicos inusualmente bajos para esta época del año.
Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la posibilidad de nevadas fuera de las áreas cordilleranas habituales. La combinación de bajas temperaturas con el ingreso de humedad podría favorecer precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en sectores serranos de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis y algunas zonas elevadas del centro del país.
Sin embargo, los especialistas aclaran que estos fenómenos dependen de condiciones atmosféricas muy específicas y su ocurrencia solo podrá confirmarse a medida que se acerquen las horas previstas.
En la Patagonia, en tanto, las nevadas continuarán afectando distintos sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde el SMN mantiene alertas por acumulación de nieve y fuertes vientos en algunas regiones.
Los meteorólogos explican que este tipo de irrupciones polares son habituales durante el invierno, aunque la intensidad prevista para esta semana hará que el frío se extienda prácticamente de sur a norte del país.
Qué provincias sentirán con mayor intensidad la ola polar
El descenso térmico será generalizado, aunque el impacto variará según la región. En el centro del país, las madrugadas estarán marcadas por heladas y temperaturas bajo cero, mientras que las tardes ofrecerán escasa recuperación térmica.
En la región pampeana y el Litoral, las máximas se ubicarán en muchos casos por debajo de los 15 °C, acompañadas por vientos del sector sur que incrementarán la sensación de frío. En provincias como Santa Fe, las primeras horas del día estarán caracterizadas por bancos de niebla o neblina, seguidos por jornadas estables y con cielo mayormente despejado.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires también se prevén varias jornadas con temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en sectores suburbanos y registros muy bajos en comparación con los valores habituales para finales de junio.
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que el frío extremo puede afectar la salud.
Entre las principales recomendaciones figuran mantenerse bien abrigado, evitar la exposición prolongada al aire libre durante las primeras horas del día, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Los especialistas también recuerdan que las heladas pueden provocar la formación de hielo sobre rutas y caminos, reduciendo la adherencia del pavimento. Por ese motivo aconsejan conducir con velocidad moderada, aumentar la distancia entre vehículos y extremar las precauciones durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
El pronóstico indica que el aire polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante buena parte de la semana. Recién hacia el próximo fin de semana algunas regiones podrían experimentar un lento ascenso de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo típicamente invernal.