Ola polar en Argentina

Una masa de aire antártico provoca temperaturas bajo cero y podría generar nevadas en zonas poco habituales

El ingreso de una intensa masa de aire de origen antártico marcará el comienzo de una de las semanas más frías del año en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa heladas generalizadas, temperaturas bajo cero y condiciones propicias para nevadas en sectores donde este fenómeno no suele registrarse.