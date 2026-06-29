Por las altas temperaturas

Ola de calor en Europa: la OMS advierte que más de 1.300 personas murieron en una semana

El calor extremo continúa afectando a gran parte de Europa, donde varios países registraron temperaturas superiores a los 40 °C y nuevos récords históricos. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el impacto sanitario del fenómeno y advirtió que los eventos de este tipo son cada vez más frecuentes.