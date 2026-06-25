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A la impactante ola de calor atribuyen 212 fallecimientos en España

El Instituto de Salud Carlos III reportó las muertes vinculadas a la intensa ola de calor. En Francia, además, las autoridades advierten sobre el impacto de las temperaturas récord.

En Madrid, los españoles buscan refrescarse con agua en medio de una ola de calor en los parques. Foto: Xinhua / Gustavo Valiente.En Madrid, los españoles buscan refrescarse con agua en medio de una ola de calor en los parques. Foto: Xinhua / Gustavo Valiente.
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Al menos 212 fallecimientos registrados entre el domingo y el miércoles en España son atribuidos a la ola de calor que azotó el país esos días, se informó en la península ibérica.

El Instituto de Salud Carlos III de Madrid comunicó sus estimaciones, basadas en un sistema que se denomina MoMo y significa Monitorización de la Mortalidad.

(260525) -- MADRID, 25 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 24 de mayo de 2026 de personas sosteniendo abanicos en medio de una ola de calor, en Madrid, España. (Xinhua/Gustavo Valiente) (rtg) (ah) (vf)Abanicos para pasar la ola de calor y sombreros para cubrirse del sol en Madrid, España. Foto: Xinhua / Gustavo Valiente.

El mismo recopila a diario el número de fallecidos en España y calcula la reducción de la mortalidad respecto a la mortalidad previsible según las series históricas registradas, según informes del sitio DW.

Tragedia en Francia

Mientras tanto, en otro país castigado por la canícula, Francia, un niño de tres años murió en la región de París tras ser hallado inconsciente en el vehículo de sus padres en plena ola de calor.

Francia vivió el miércoles su jornada más calurosa jamás registrada, superando el récord de la víspera, con un indicador térmico nacional de temperaturas medias provisionalmente fijado en 30 °C.

Mirá tambiénTragedia en Francia: una histórica ola de calor ya dejó al menos 40 muertos por ahogamiento

Ya murieron 40 personas ahogadas, varios sin techo y dos hermanos de dos y cuatro años también fueron encontrados muertos dentro del auto de su familia, en una zona residencial de Carpentras, en el sureste de Francia.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, informó este jueves de un "aumento de la mortalidad" en la capital a causa de la ola de calor, sin ofrecer cifras.

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