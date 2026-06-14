El hundimiento del Eliopolis en el Río de la Plata

14 de junio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Un vapor Italiano que transportaba mármoles naufragó frente a las costas uruguayas mientras Brasil anunciaba su salida de la Liga de Naciones y un científico ruso conseguía “transmitir imágenes por radio”. El furor por las travesías aéreas continuaba y los lectores de El Litoral se enteraban de las noticias internaciones de la jornada gracias a los cables telegráficos.