El lunes 7 de junio de 1926, los lectores de El Litoral encontraron en sus páginas una ventana inmediata al mundo. Gracias a los servicios telegráficos internacionales y a la red de corresponsales, el diario santafesino publicaba acontecimientos ocurridos apenas horas antes en Europa, América y otros rincones del planeta.
7 de junio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Mientras los grandes vuelos fascinaban al planeta, Portugal atravesaba una crisis política: las noticias que llegaban por cable a Santa Fe, hace un siglo.
Hace exactamente cien años, la aviación ocupaba un lugar privilegiado en la imaginación colectiva. Los vuelos de larga distancia eran seguidos con la misma expectativa con la que hoy se sigue una misión espacial o una gran competencia deportiva internacional.
En aquella edición, las novedades sobre el hidroavión argentino "Buenos Aires", el célebre "Plus Ultra" español y un ambicioso raid entre París y Tokio encabezaban la información internacional.
La aventura aérea del hidroavión "Buenos Aires"
La aviación vivía una época heroica. Cada etapa completada representaba una conquista tecnológica y humana frente a enormes riesgos.
Desde Fort de France, en la isla Martinica, los cables informaban que los aviadores argentinos Duggan y Olivero continuaban enfrentando condiciones meteorológicas adversas durante su raid aéreo. El diario relataba que los pilotos habían intentado partir hacia Trinidad, pero debieron regresar tras recorrer apenas 65 millas debido al mal tiempo.
"Los aviadores argentinos Duggan y Olivero que habían partido ayer para la isla Trinidad, se vieron obligados a regresar a ésta, después de haber cubierto una distancia de 65 millas, a causa del mal tiempo", informaba el despacho reproducido por El Litoral.
La situación se agravó durante la jornada. Los fuertes vientos obligaron a sucesivos aplazamientos y finalmente los pilotos resolvieron postergar la partida.
"Tampoco esta mañana pudieron reanudar el raid", señalaba otro cable enviado desde Martinica, mientras el propio Duggan manifestaba su intención de despegar apenas las condiciones lo permitieran.
La noticia refleja la incertidumbre permanente que caracterizaba a los grandes vuelos de la década de 1920, cuando cada tramo dependía tanto de la pericia de los pilotos como de una meteorología todavía difícil de prever.
El legado del Plus Ultra y un nuevo desafío hacia Tokio
La aviación española también ocupaba espacio destacado en la edición.
Desde Madrid se informaba que el rey Alfonso XIII había decidido ampliar el reparto de una colecta pública destinada inicialmente a los tripulantes del hidroavión "Plus Ultra", la aeronave que meses antes había unido España y América en una travesía histórica.
Según el cable, la recaudación impulsada por el diario ABC ya superaba el millón de pesetas y sería compartida además con los aviadores que habían completado el raid hasta Manila.
Al mismo tiempo, desde Francia llegaban noticias de otro desafío aeronáutico de alcance continental. El capitán francés Pelletier d'Oisy se preparaba para retomar su intento de unir París con Tokio atravesando Rusia y Siberia.
El Litoral informaba que el aviador "piensa partir mañana reiniciando su raid París-Tokio que no pudo realizar en el pasado mes por haberse destrozado su avión a raíz de un accidente".
Las grandes travesías aéreas simbolizaban el espíritu de una época convencida de que la tecnología podía reducir distancias y conectar continentes como nunca antes.
Portugal, entre la reforma constitucional y el protagonismo militar
La situación política portuguesa concentraba otra parte importante de la atención internacional.
Apenas días después del golpe militar iniciado a fines de mayo de 1926, el nuevo gobierno avanzaba sobre las instituciones del país. Los cables publicados por El Litoral informaban que había sido decretada la disolución del Parlamento y de todas las comisiones legislativas.
El jefe del gobierno, el comandante Mendes Cabeçadas, anunciaba además una profunda reforma constitucional destinada a reorganizar el sistema político portugués.
Entre los cambios proyectados figuraban una nueva representación parlamentaria, reformas electorales y mecanismos para exigir responsabilidades a los miembros del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, el general Gomes da Costa ingresaba triunfalmente en Lisboa al frente de las fuerzas vencedoras del movimiento militar.
Según la crónica telegráfica, unas 15.000 personas integraron el desfile militar y tanto Gomes da Costa como Mendes Cabeçadas fueron "aclamados por la multitud".
Las noticias reflejaban el comienzo de un proceso político que terminaría transformando profundamente la vida institucional portuguesa durante las décadas siguientes.
Liga de las Naciones, accidentes e inundaciones: un mundo conectado por el cable
La edición también permitía observar cuáles eran las preocupaciones internacionales de la época.
Desde Ginebra se informaba el inicio de la quincuagésima sesión del Consejo de la Liga de las Naciones, antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas. La ausencia del delegado brasileño, Mello Franco, despertaba especulaciones diplomáticas debido a los desacuerdos existentes sobre la reorganización del organismo.
Los despachos también daban cuenta de la aceptación por parte de Turquía de la resolución sobre Mosul, una cuestión territorial que enfrentaba intereses británicos y turcos en Medio Oriente.
En Europa central, las lluvias provocaban graves inundaciones. Desde Praga se informaba que una tromba de agua había anegado la ciudad de Leitmeritz, mientras que el desborde del lago Constanza afectaba puertos de Suiza, Austria y Alemania.
La jornada internacional incluía además un accidente automovilístico protagonizado por Winston Churchill, quien salió ileso después de que el vehículo en el que viajaba chocara contra un camión cerca de Westerham.
También se reportaba una violenta colisión ferroviaria entre un tren de carga y el expreso Roma-Nápoles, que dejó un muerto y varios heridos en Italia.
Rafaela y el ciclismo europeo en las páginas deportivas
Las noticias deportivas mostraban una combinación de información regional e internacional.
Desde Rafaela se anunciaba que la tradicional carrera automovilística de las 500 Millas había sido postergada hasta la primavera debido a la suspensión sufrida el día anterior.
La decisión fue acompañada por un banquete ofrecido a los corredores participantes, quienes destacaron la organización del evento y el estado del circuito.
Uno de los comentarios recogidos por la crónica resultaba particularmente elogioso: varios competidores aseguraron haber tenido la sensación de correr "sobre el asfalto de la Avenida Alvear".
En el ámbito internacional, desde Milán llegaba la noticia del triunfo del ciclista Bunero en la Vuelta de Italia, completando la competencia en 172 horas, 55 minutos y 59 segundos.
Un homenaje que hoy resulta difícil imaginar
Entre las noticias provenientes de Buenos Aires aparecía un acto que, observado desde la perspectiva de la Argentina democrática actual, adquiere un significado particular.
En el Cementerio de la Recoleta se realizó un homenaje al almirante Juan Pablo Sáenz Valiente, organizado por el Ministerio de Marina, el Centro Naval y la Liga Patriótica Argentina.
La ceremonia incluyó el descubrimiento de placas conmemorativas y discursos de autoridades militares y representantes de la Liga Patriótica, organización que había tenido una activa participación política y parapolicial durante los años posteriores a la Semana Trágica.
La naturalidad con la que ese acto era informado en 1926 permite apreciar las profundas transformaciones políticas, institucionales y culturales experimentadas por la sociedad argentina durante el último siglo.
El mundo en tiempo real... hace cien años
La tapa de El Litoral del 7 de junio de 1926 revela un mundo que ya comenzaba a vivir conectado por la información instantánea.
Los santafesinos podían enterarse el mismo día de los problemas climáticos que afectaban a los aviadores argentinos en el Caribe, de las tensiones diplomáticas en Ginebra, de un cambio de régimen en Portugal o de una inundación en Europa Central.
Todo llegaba mediante el telégrafo, tecnología que permitió a los diarios de la época ofrecer una cobertura global sorprendentemente veloz para los estándares de hace un siglo. Aquellas páginas muestran que, mucho antes de internet, el mundo ya podía sentirse cercano desde Santa Fe.