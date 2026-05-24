El raid Nueva York – Buenos Aires

24 de mayo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

A cien años de aquella edición, la tapa del diario santafesino permite reconstruir el “clima de época” de un planeta todavía convulsionado por la Primera Guerra Mundial, pero deslumbrado ante los avances técnicos y la creciente conexión entre continentes.