Un conflicto con eco global

3 de mayo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Un recorrido por la tapa de El Litoral del 3 de mayo de 1926 revela un mundo marcado por la huelga general en Gran Bretaña, avances en la aviación, tragedias deportivas y noticias internacionales que reflejan tensiones y cambios de una época clave.