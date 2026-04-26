La tapa de El Litoral del 26 de abril de 1926 condensó en una sola historia el vértigo social y político del siglo XX: la coronación de Reiza Khan Pavlevi. El matutino relataba que “toda Persia se encuentra en estos momentos presa de un estado de exaltación pocas veces visto”, en el marco de una jornada histórica que marcaría el rumbo del país.
26 de abril de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Hace un siglo, el mundo asistía a cambios tecnológicos, geopolíticos y sociales. Pero una historia llama la atención: la de un mozo de cuadra que se convirtió en Sha de Persia.
El nuevo soberano, según destacaba la crónica, no provenía de una casta tradicional sino de un origen humilde: “empezó su carrera como mozo de cuadra de la caballeriza persa ascendiendo gradualmente a oficial hasta llegar a comandante general del ejército persa”. Ese recorrido, casi épico, sintetiza las tensiones de una época donde los liderazgos emergían tanto de las élites como de los márgenes.
La ceremonia no escatimó en pompa ni simbolismo. El diario describía que “la corona que ceñirá el nuevo Sha ha sido construida especialmente y es de un esplendor único, estando embellecida por grandes diamantes, rubíes y esmeraldas”. A esto se sumaba “el cetro de oro que ha regalado al nuevo Sha la provincia de Azeibaijan”, en una puesta en escena que buscaba legitimar el nuevo poder.
Mientras tanto, el país vivía jornadas festivas: “Persia está disfrutando desde hace varios días de grandes fiestas en las que alternan fuegos artificiales, comidas y recepciones”. La exaltación popular acompañaba así un cambio político profundo.
Aeronavegación: el Norge y el incidente del comandante Franco
En paralelo, la aviación seguía ocupando un lugar central en la agenda internacional. La edición informaba sobre el dirigible Norge, pieza clave en la ambiciosa expedición polar de Roald Amundsen.
Desde Tronsoe se señalaba que la partida “ha sido aplazada hasta el día 30 del actual”, en un contexto de extrema dificultad técnica. Los expertos advertían que la travesía entre Leningrado y Spitzbergen representaba “la etapa más difícil del vuelo”, debido a la ausencia de infraestructura: “en todo el recorrido de más de mil millas no se cuenta con un solo hangar”.
El clima aparecía como un enemigo determinante: “por lo regular en los últimos días de abril las condiciones del tiempo… son malas”, e incluso “peores que los predominantes en el mismo polo norte”. Frente a esto, se había organizado “un excelente servicio de informaciones meteorológicas”, anticipando la importancia estratégica de los datos en la navegación aérea.
En ese mismo apartado, el diario registraba un incidente protagonizado por el aviador español Ramón Franco: “el avión que tripulaba… capotó en Cartagena, destrozándose completamente”. Sin embargo, el dato tranquilizador cerraba la noticia: “el aviador Franco resultó ileso”.
Panorama internacional: conflictos, economía y tensiones globales
Conflictos bélicos y tensiones coloniales
Las negociaciones de paz en Marruecos dominaban la agenda diplomática. Desde París se advertía que “si no se ha llegado a ningún acuerdo con los rifeños, se comenzará la ofensiva militar franco-española”. El clima era de creciente pesimismo, con posiciones irreconciliables entre las partes.
En Siria, la ofensiva francesa avanzaba con resultados concretos: “las tropas francesas reconquistaron… la ciudad de Sueida”, tras un combate de seis horas contra fuerzas drusas. La crónica señalaba que este triunfo podría significar “el éxito completo de la ofensiva de paz iniciada”.
Crisis y violencia en la India
La situación en la India mostraba un deterioro alarmante. “Está empeorando la situación”, indicaba el despacho desde Calcuta, con patrullajes militares en las calles. La violencia interreligiosa dejaba víctimas: “cinco mahometanos y un hindú han sido asesinados”, mientras el comercio permanecía paralizado por la inseguridad.
Economía y política internacional
En Londres, Winston Churchill presentaba un presupuesto récord: “812.641.000 de libras esterlinas” en gastos, con un total proyectado de 912 millones. La estrategia incluso contemplaba influir en los mercados: la presentación se realizó “apenas cerrada la Bolsa”.
En Ginebra, bajo la órbita de la Liga de las Naciones, más de cuarenta figuras internacionales se reunían para delinear soluciones a la crisis económica global, en un intento por coordinar respuestas en un mundo cada vez más interdependiente.
Cultura y sociedad
En Venecia, la inauguración de la Bienal Internacional de Arte reunía a figuras de todo el mundo, consolidándose como “la más importante manifestación italiana de arte contemporáneo”.
En Londres, la justicia condenaba a un activista a “un año de prisión por haber arrojado una bomba de humo” durante una conferencia del primer ministro Baldwin, reflejando también tensiones políticas en Europa.
Un mundo en transformación
La edición del 26 de abril de 1926 de El Litoral ofrece una radiografía precisa de un mundo en transición: liderazgos inesperados como el de Reiza Khan, conflictos coloniales sin resolver, crisis sociales profundas y avances tecnológicos que desafiaban los límites conocidos.
Entre la pompa de una coronación y la incertidumbre de los cielos árticos, el siglo XX seguía escribiendo, día a día, su historia.