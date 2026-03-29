29 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Repasando noticias que en la jornada cumplen un siglo, la tapa de El Litoral del 29 marzo de 1926 ofrece una ventana fascinante a un mundo en transformación, donde la ciencia, la exploración y la geopolítica convivían con tensiones económicas y sociales. Entre todas las noticias, sobresale una obsesión de época: la conquista de los territorios más inhóspitos del planeta, especialmente los polos.
La conquista de lo desconocido: exploradores rumbo a los confines del planeta
En 1926, la exploración polar representaba uno de los mayores desafíos científicos y simbólicos de la humanidad. La portada destaca el protagonismo del explorador noruego Roald Amundsen, quien preparaba un ambicioso vuelo hacia el Polo Norte a bordo de un dirigible.
Detalles de la tapa de la edición del 29 de marzo de 1926 de El Litoral.
El proyecto no era menor: el propio gobierno italiano, encabezado por Benito Mussolini, había destinado fondos y apoyo logístico para la empresa. La entrega del dirigible “Norge” reflejaba no solo interés científico, sino también una competencia internacional por el prestigio tecnológico y geográfico.
En paralelo, otra noticia refuerza esta tendencia: una expedición científica hacia Groenlandia, organizada por investigadores de Estados Unidos e Islandia.
El objetivo era estudiar las condiciones atmosféricas del Ártico, en una época en la que el conocimiento del clima global era todavía incipiente. La instalación de bases en territorios extremos y el uso de instrumentos de precisión muestran cómo la ciencia comenzaba a sistematizar la exploración.
Estas iniciativas revelan un mundo fascinado por lo desconocido, donde los polos eran el último gran territorio por conquistar. La exploración no solo implicaba aventura, sino también avances en meteorología, navegación aérea y geopolítica.
Crisis políticas, tensiones económicas y reconfiguración global
Mientras los exploradores apuntaban al hielo eterno, Europa atravesaba turbulencias políticas. En Francia, el gobierno de Aristide Briand enfrentaba una posible caída debido a la impopularidad de nuevos impuestos comerciales, en un contexto de fragilidad financiera tras la Primera Guerra Mundial.
La tensión no era exclusiva de Francia. En Rumania, el rey Fernando I de Rumania intervenía en la reorganización política tras la dimisión del gobierno, mientras que en Italia se celebraba el aniversario del movimiento fascista, consolidando el poder de Mussolini.
La tapa de la edición del 29 de marzo de 1926 de El Litoral.
En el plano internacional, las relaciones entre potencias también mostraban señales de reconfiguración. Inglaterra evaluaba retomar vínculos comerciales con Rusia, lo que evidencia cómo las economías comenzaban a priorizar la recuperación y la estabilidad tras años de conflicto.
Incluso cuestiones territoriales como el conflicto por Tacna y Arica entre Perú y Chile seguían sin resolverse, reflejando un mapa global todavía en disputa.
Sociedad, avances tecnológicos y vida cotidiana en 1926
Más allá de la política y la exploración, la vida cotidiana también tenía su espacio en la portada. La salud del príncipe de Gales generaba atención internacional, mientras rumores sociales —como un supuesto romance de Briand con Coco Chanel— mostraban el interés por la vida privada de las élites.
En el plano tecnológico, se destacaba un posible récord mundial de velocidad aérea en Alemania, señal del rápido avance de la aviación. Al mismo tiempo, problemas como la fiebre aftosa en Inglaterra evidenciaban los desafíos sanitarios de la época.
En Argentina, las noticias reflejaban una fuerte presencia militar e institucional: homenajes, traslados de restos y causas judiciales dentro de las fuerzas armadas, junto con eventos sociales que reunían a figuras destacadas.
El deporte también tenía su lugar, con combates de boxeo internacionales y competencias de tiro, mostrando un mundo cada vez más interconectado a través de la información.
Un mundo entre la aventura y la incertidumbre
La edición retrata un planeta dividido entre el impulso por explorar lo desconocido y las tensiones propias de una posguerra aún latente. Mientras los dirigibles apuntaban al Polo Norte y las expediciones científicas se internaban en el Ártico, las capitales europeas lidiaban con crisis políticas, económicas y sociales.