Nota central: “Argentina y la Liga de las Naciones”

22 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

A cien años de aquella edición, la tapa de El Litoral no solo documenta hechos históricos, sino que también revela una constante: la necesidad de entender un mundo complejo, donde la política internacional, la tecnología y la información circulan de manera cada vez más veloz.