Nota central: “Argentina y la Liga de las Naciones”
22 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
A cien años de aquella edición, la tapa de El Litoral no solo documenta hechos históricos, sino que también revela una constante: la necesidad de entender un mundo complejo, donde la política internacional, la tecnología y la información circulan de manera cada vez más veloz.
El dirigible "Norge" unió Ny-Ålesund, en Svalbard, sobre el Polo Norte, con Teller, en Alaska.
La tapa de El Litoral del 22 de marzo de 1926 ofrece una radiografía precisa de un mundo en transición, donde la diplomacia internacional giraba en torno a la Liga de las Naciones, organismo que intentaba consolidar la paz tras la Primera Guerra Mundial.
En ese contexto, la Argentina aparecía como un actor relevante, evaluando su ingreso formal a un sistema internacional todavía frágil y lleno de tensiones.
Argentina y la Liga de las Naciones: una decisión estratégica
Uno de los ejes centrales de la jornada informativa era la inminente decisión del gobierno argentino de avanzar en la ratificación de su adhesión al pacto de la Liga de las Naciones. Desde Buenos Aires, se informaba que el presidente Marcelo T. de Alvear, junto a su canciller, impulsaría el tratamiento del proyecto en el Congreso.
La iniciativa no pasaba desapercibida en la región. Desde Montevideo, el diario La Mañana celebraba la invitación a la Argentina para reorganizar el Consejo de la Liga, destacando el peso diplomático del país y su rol en instancias previas como la conferencia panamericana de Santiago.
La Liga de las Naciones, un tema de interés para el Congreso Argentino.
Sin embargo, el escenario global distaba de ser estable. En Europa, las tensiones internas dentro de la Liga eran evidentes: el canciller alemán Gustav Stresemann criticaba el “obstruccionismo” de algunos miembros ante la posible incorporación de Alemania, mientras que en Gran Bretaña el gobierno analizaba su postura tras las deliberaciones en Ginebra.
Incluso voces como la del líder laborista Ramsay MacDonald advertían sobre el riesgo de colapso del organismo.
La posible adhesión argentina, en ese contexto, no solo implicaba una decisión diplomática, sino también una apuesta por influir en un sistema internacional en crisis.
El problema marroquí
Otro de los focos de tensión internacional reflejados en la tapa era el conflicto en Marruecos, donde el líder rifeño Abd-el-Krim mantenía en jaque a las potencias coloniales europeas.
Los informes desde París revelaban que las cartas enviadas por el caudillo aEspaña y Francia contenían propuestas distintas, lo que generaba desconfianza sobre sus verdaderas intenciones. Más aún, peritos sostenían que algunas de esas comunicaciones habrían sido redactadas por europeos, lo que complejizaba el panorama diplomático.
El episodio ilustra el carácter inestable del orden colonial de la época, así como la dificultad de alcanzar acuerdos de paz en territorios donde los intereses europeos chocaban con los movimientos locales de resistencia.
El dirigible rumbo al Polo Norte
En paralelo a los conflictos políticos, el avance tecnológico capturaba la atención mundial. Desde Roma se informaba sobre los preparativos del dirigible que el explorador Roald Amundsen utilizaría para su expedición al Polo Norte.
La portada de la edición del 22 de marzo de 1926 de El Litoral.
La aeronave, diseñada por el ingeniero Umberto Nobile, se encontraba en una etapa avanzada de construcción y se preveía su partida hacia Noruega en abril. Este proyecto simbolizaba el espíritu de exploración de la época, en la que la aeronavegación abría nuevas fronteras y desafiaba los límites geográficos conocidos.
Un mundo conectado por el telégrafo
Más allá de los grandes titulares, la edición de El Litoral refleja la importancia de la información telegráfica como herramienta clave para comprender el mundo en tiempo real, incluso hace un siglo.
Noticias provenientes de París, Londres, Berlín, Pekín o Bucarest llegaban el mismo día a Santa Fe, dando cuenta de reformas fiscales en Francia, crisis políticas en Rumania, tensiones militares en China o incluso estrenos culturales en Milán.
También había espacio para hechos diversos: desde un millonario robo en Niza hasta el fallecimiento de la reina madre de Dinamarca, pasando por innovaciones tecnológicas como un deslizador que prometía unir Marsella con Buenos Aires.
Este flujo constante de información evidencia cómo, aún en 1926, el mundo ya estaba profundamente interconectado. El telégrafo permitía a los lectores santafesinos asomarse, casi en simultáneo, a los acontecimientos más relevantes del planeta.