15 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

El lunes 15 de marzo de 1926, el diario santafesino El Litoral publicaba una edición de 14 páginas cargada de noticias internacionales transmitidas por cable desde Europa y América.
Mientras la diáspora española debatía cómo llevar a cabo sus obligaciones militares, se registraban tensiones diplomáticas en la Liga de las Naciones, conflictos regionales en Sudamérica, tragedias ferroviarias y avances tecnológicos como la radiotelefonía. Un repaso por estas noticias centenarias.
El lunes 15 de marzo de 1926, el diario santafesino El Litoral publicaba una edición de 14 páginas cargada de noticias internacionales transmitidas por cable desde Europa y América.
La portada ofrecía un retrato del mundo de la década de 1920: debates políticos en España, tensiones diplomáticas en la Liga de las Naciones, conflictos regionales en Sudamérica, tragedias ferroviarias y avances tecnológicos como la radiotelefonía.
Entre todas esas informaciones destacaba la nota central dedicada a la situación militar de los españoles residentes en América, un asunto que reflejaba la estrecha relación entre la península ibérica y las comunidades emigradas al continente.
Desde Madrid se informaba que el gobierno español analizaba un proyecto destinado a resolver las obligaciones militares de quienes habían nacido en América o emigrado allí.
Según la crónica telegráfica publicada por El Litoral, “en uno de los próximos consejos de ministros, se estudiará el proyecto de ley definiendo la situación militar de los españoles nacidos en América o emigrantes que se encuentran en ella, dándoles mayores facilidades para el cumplimiento de sus deberes militares”.
La medida buscaba atender un problema práctico de la diáspora española. Miles de ciudadanos radicados en países como Argentina, Uruguay o Brasil seguían vinculados legalmente a su patria de origen, lo que implicaba obligaciones militares difíciles de cumplir desde el exterior. La iniciativa legislativa pretendía justamente ofrecer mecanismos más flexibles para regularizar esa situación.
La misma sección del diario mencionaba otros hechos vinculados a la política española. En el marco de un decreto real de indultos —emitido tras el famoso vuelo del comandante Ramón Franco— “recobraron su libertad más de mil penados y otros muchos tienen reducidas sus condenas”, una decisión que generaba repercusiones políticas y sociales en el país.
Las noticias provenientes de Ginebra reflejaban un momento delicado en la diplomacia internacional. El Consejo de la Liga de las Naciones celebraba reuniones secretas y públicas en medio de desacuerdos entre las potencias.
El informe indicaba que “la situación permanece estacionaria, no habiéndose llegado a ningún arreglo con respecto a las aspiraciones de varias potencias”.
Uno de los temas centrales era el eventual ingreso de Alemania al organismo. Según versiones circulantes, Brasil podría vetar esa incorporación, aunque luego se informaba que tanto España como Brasil estaban dispuestos a hacer concesiones si se alcanzaba una fórmula de consenso.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, Austen Chamberlain, declaraba que el panorama parecía “algo despejado”, aunque advertía que todavía era prematuro anticipar una solución definitiva.
Una de las noticias más dramáticas del día llegaba desde San José. Allí se produjo un accidente ferroviario considerado el peor en la historia del país.
El cable informaba que “un tren de excursión que iba de Alajuela a Cartago, se descarriló al pasar por el puente tendido sobre el río Virilla”, provocando una tragedia de enormes proporciones. Seis vagones quedaron destruidos y uno cayó al río. El balance preliminar hablaba de 178 muertos y 75 heridos, lo que causó una profunda conmoción en toda la nación centroamericana.
En el ámbito regional, el diario también seguía de cerca el conflicto territorial entre Chile y Perú por las provincias de Tacna y Arica. Desde Arica se informaba que el empadronamiento para el plebiscito había sido aplazado hasta el 27 de marzo con el objetivo de facilitar un acercamiento entre ambas partes.
El general estadounidense William Lassiter señalaba que la decisión buscaba ofrecer “todas las oportunidades posibles para la reconciliación de los puntos de vista chileno y peruano”. Sin embargo, la postergación provocó protestas: más de tres mil manifestantes chilenos marcharon en Arica contra la medida.
El mosaico informativo de la jornada incluía también noticias curiosas y avances tecnológicos. Desde Londres se reportaba que el inventor Dereck Shannon había logrado hablar con un residente de Ciudad de México mediante un sistema experimental de telefonía sin hilos de apenas 15 vatios, un progreso notable frente a las enormes estaciones radiotelefónicas de la época.
En El Cairo se informaba sobre la política del líder árabe Ibn Saud, quien redujo drásticamente las tarifas de transporte para los peregrinos que viajaban a La Meca con el objetivo de ganar apoyo en el mundo musulmán.
Mientras tanto, en Varsovia surgía una nueva agrupación monárquica que proclamaba como consigna: “El poder para el rey, el campo para los campesinos, la justicia para todos”.
La edición también incluía cables desde Buenos Aires. Allí se mencionaba una posible crisis ministerial tras una extensa reunión entre el presidente Marcelo T. de Alvear y su ministro de Hacienda, el doctor Molina, motivada por discrepancias económicas dentro del gabinete.
En otra noticia se informaba sobre la desaparición del coronel y ex diputado nacional Ricardo Pereyra Rozas, quien habría caído al Río de la Plata durante un viaje en vapor rumbo a Montevideo, hecho que la policía investigaba como un probable suicidio.
La portada de El Litoral del 15 de marzo de 1926 revela un mundo en transición: disputas diplomáticas tras la Primera Guerra Mundial, tensiones regionales en América del Sur, avances tecnológicos que anticipaban la revolución de las comunicaciones y tragedias que conmovían a sociedades enteras.
Cien años después, aquellas breves crónicas telegráficas permiten reconstruir cómo se percibía el pulso del planeta desde una redacción santafesina, cuando la información viajaba por cables y el diario era la principal ventana hacia la actualidad global