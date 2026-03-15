Nota central: la situación militar de los españoles de América

15 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Mientras la diáspora española debatía cómo llevar a cabo sus obligaciones militares, se registraban tensiones diplomáticas en la Liga de las Naciones, conflictos regionales en Sudamérica, tragedias ferroviarias y avances tecnológicos como la radiotelefonía. Un repaso por estas noticias centenarias.