El “boom” de la aviación: entre hazañas, récords y misterio

19 de abril de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

La portada de El Litoral de aquel 19 de abril de 1926 ofrece una instantánea fascinante: un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, desafíos económicos y, al mismo tiempo, impulsado por innovaciones que comenzaban a redefinir la experiencia humana.