La aviación: del Polo Norte a Buenos Aires

17 de mayo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

En una época sin televisión, internet ni transmisiones satelitales, los cables telegráficos permitían seguir casi en tiempo real expediciones polares, golpes de Estado europeos, tragedias internacionales y avances tecnológicos que transformaban a la humanidad.