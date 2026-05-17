El 17 de mayo de 1926, hace exactamente un siglo, los santafesinos abrían las páginas de El Litoral y se encontraban con un mundo convulsionado, fascinante y cada vez más conectado gracias a los cables telegráficos internacionales que llegaban diariamente desde Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.
17 de mayo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
En una época sin televisión, internet ni transmisiones satelitales, los cables telegráficos permitían seguir casi en tiempo real expediciones polares, golpes de Estado europeos, tragedias internacionales y avances tecnológicos que transformaban a la humanidad.
La edición número 2262 del diario santafesino condensaba en 14 páginas las tensiones políticas de Europa, conflictos coloniales, tragedias ferroviarias, debates religiosos, atentados anarquistas y, sobre todo, el gran tema que apasionaba a la humanidad en la década del veinte: las hazañas de la aeronáutica.
En tiempos en que volar seguía siendo una aventura extrema y peligrosa, los aviadores eran celebrados como héroes modernos capaces de unir continentes y desafiar lo imposible.
La aviación maravillaba al mundo: del Polo Norte a Buenos Aires
La tapa del diario dedicaba un espacio central a “Las hazañas de la aeronáutica”, reflejando el enorme interés mundial por los vuelos de larga distancia y las expediciones aéreas.
Uno de los protagonistas era el aviador argentino Duggan, quien preparaba un histórico raid entre Nueva York y Buenos Aires. El despacho telegráfico informaba que el piloto “ha bautizado con el nombre de ‘Buenos Aires’ al avión con el cual intentará el raid Nueva York-Buenos Aires”.
Desde Estados Unidos llegaban noticias sobre la enorme expectativa generada por la travesía de Duggan y Olivero. El periódico señalaba que “es grande el interés del pueblo estadounidense por el raid”, no sólo por la magnitud técnica del desafío sino también por el potencial comercial y político que podía abrir para todo el continente americano.
La cobertura reflejaba cómo la aviación comenzaba a pensarse como herramienta estratégica para el comercio internacional y la integración regional. El propio cable destacaba que el éxito del vuelo podría “constituir un verdadero vínculo de unión comercial y político, entre todos los pueblos de América”.
Mientras tanto, Europa seguía pendiente de la epopeya del dirigible “Norge”, comandado por el coronel italiano Umberto Nobile junto al explorador noruego Roald Amundsen. La expedición acababa de atravesar el Polo Norte en uno de los mayores hitos tecnológicos de la época.
Desde Roma se informaba que Nobile había comunicado por radiotelegrama: “Hemos realizado la expedición al polo en un vuelo consecutivo de tres días”. El mensaje también aseguraba que el dirigible “ha respondido a todas las pruebas”.
La expedición transpolar ocupaba varios despachos internacionales. Desde Nome, Alaska, integrantes de la misión afirmaban que no habían encontrado nuevas tierras en el Ártico y describían las condiciones extremas que enfrentaron durante el aterrizaje sobre el hielo.
La repercusión política también era inmediata. Tanto Amundsen como Nobile enviaron telegramas al rey Víctor Manuel III de Italia agradeciendo el apoyo brindado a la expedición, mientras que Benito Mussolini recibía felicitaciones internacionales por el éxito aeronáutico.
El diario además adelantaba que Nobile pilotearía otro dirigible italiano rumbo a Japón, en una clara muestra de cómo la aviación comenzaba a convertirse en símbolo de prestigio geopolítico para las grandes potencias.
La fascinación por los vuelos de larga distancia también aparecía en otras noticias menores, como el raid del aviador uruguayo Farías entre capitales sudamericanas o los homenajes multitudinarios recibidos en Manila por los pilotos españoles Lóriga y Gallarza tras completar el raid Madrid-Manila.
Polonia: revolución, muertos y tensión en Europa
Otra de las grandes noticias internacionales que seguían los lectores santafesinos era la crisis política en Polonia, donde el mariscal Józef Piłsudski acababa de protagonizar un golpe de Estado.
Los cables llegados desde Varsovia informaban que el nuevo gobierno había difundido una proclama prometiendo entregar el poder cuando se eligiera un nuevo presidente de la República. Paralelamente, el flamante primer ministro Bartel anunciaba reformas agrarias, autonomía para minorías nacionales y continuidad de la lucha contra el comunismo.
Sin embargo, detrás de los comunicados oficiales se escondía una situación dramática. Según el despacho publicado por el diario, los enfrentamientos callejeros ya habían dejado cerca de ochocientos muertos.
El propio Piłsudski declaraba con sorpresa: “Estoy realmente sorprendido de nuestro rápido éxito; todo ocurrió con la velocidad del rayo”.
Pese al optimismo oficial, los cables advertían que se organizaba una contrarrevolución liderada por el general Heller, quien preparaba tropas para marchar sobre Varsovia.
Apenas ocho años después del final de la Primera Guerra Mundial, Europa seguía atravesada por golpes de Estado, tensiones militares y profundas divisiones ideológicas.
Deportes: tenis internacional, boxeo y ciclismo
La sección deportiva de aquel 17 de mayo de 1926 también mostraba cómo el deporte comenzaba a internacionalizarse rápidamente.
Desde Praga llegaba la noticia de que Checoslovaquia había derrotado a India por la Copa Davis, imponiéndose “cuatro partidos contra uno”.
En Italia, Benito Mussolini anunciaba un premio especial de 20 mil liras para los vencedores de competencias ciclistas, utilizando el deporte como herramienta de propaganda nacionalista y fortalecimiento del régimen fascista.
Mientras tanto, en Buenos Aires se hablaba de apuestas millonarias alrededor del combate de boxeo entre el italiano Frattini y el argentino Galtieri. Un comerciante había apostado 10 mil pesos por el púgil europeo, una cifra enorme para la época.
El resto del mundo en los cables telegráficos
Las páginas internacionales de El Litoral ofrecían además una radiografía impactante del mundo de 1926.
Desde Madrid se informaba que el rey Alfonso XIII había decretado un indulto para desterrados políticos españoles con motivo de su cumpleaños número 40. Entre los beneficiados aparecía el intelectual Jiménez de Asúa.
En Marruecos, las tropas españolas anunciaban avances militares contra tribus rebeldes en plena Guerra del Rif, mientras los partes oficiales hablaban de posiciones conquistadas y cercos militares.
Desde San Remo, Italia, llegaba la noticia de la muerte del ex sultán otomano Mohamed VI, quien seguía reclamando desde el exilio la legitimidad del califato frente a la nueva Turquía de Mustafa Kemal Atatürk.
Otro cable desde Londres describía el debate musulmán sobre la posible restauración del califato en Egipto, reflejando la profunda transformación política y religiosa que atravesaba el mundo islámico tras la caída del Imperio Otomano.
En México, una tragedia ferroviaria causaba al menos quince muertos luego de que un tren de pasajeros cayera a un desfiladero cerca de Ixmiquilpan.
Italia, por su parte, sufría graves inundaciones. Los despachos hablaban de ciudades anegadas, aldeas desaparecidas bajo el agua y comunicaciones telegráficas interrumpidas por los temporales.
También había espacio para las noticias policiales. En Buenos Aires, una bomba explotaba en la embajada de Estados Unidos en medio de las protestas internacionales por el caso Sacco y Vanzetti. El embajador atribuía el atentado a grupos anarquistas indignados por la decisión judicial estadounidense.
Finalmente, desde Jerusalén se informaba sobre los combates entre tropas francesas y rebeldes drusos en Siria, otro de los múltiples focos de tensión colonial que persistían tras la reorganización del mapa mundial posterior a la Gran Guerra.
Un diario santafesino conectado con el planeta
La edición del 17 de mayo de 1926 demuestra hasta qué punto El Litoral funcionaba como una ventana al mundo para los lectores santafesinos.
Hace cien años, los santafesinos ya accedían a noticias globales. Y en aquellas páginas amarillentas de 1926 aparecía un mundo que intentaba dejar atrás la Primera Guerra Mundial mientras se maravillaba con los aviones, los dirigibles y la promesa de una nueva era conectada por el aire.