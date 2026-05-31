Del avión “Buenos Aires” a las crisis políticas de Europa

31 de mayo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

A un siglo de distancia, aquella portada permite observar un mundo que ya se encontraba profundamente interconectado. Gracias a los cables telegráficos, los santafesinos podían seguir la evolución de los conflictos políticos europeos, aventuras aéreas transcontinentales, competencias deportivas multitudinarias y acontecimientos ocurridos a miles de kilómetros de distancia.