Ola de calor extrema

Alemania rompe su récord histórico con 41,5 °C y Europa se transforma en un "infierno"

El termómetro no da tregua en el viejo continente. Una masa de aire cálido genera picos térmicos sin precedentes en territorio germano, la República Checa y Dinamarca. Los especialistas advierten por el impacto en la salud y el riesgo de incendios forestales ante las denominadas "noches tropicales".