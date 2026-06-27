Una histórica e implacable ola de calor azota a gran parte del continente europeo, provocando marcas térmicas inéditas que encienden las alarmas de las autoridades sanitarias y ambientales. Este sábado, por segundo día consecutivo, Alemania volvió a quebrar su propio récord absoluto de temperatura al registrar unos sofocantes 41,5 °C en el este del país, consolidando un fenómeno extremo que ya se extiende por dos semanas consecutivas en la región.
Alemania rompe su récord histórico con 41,5 °C y Europa se transforma en un "infierno"
El termómetro no da tregua en el viejo continente. Una masa de aire cálido genera picos térmicos sin precedentes en territorio germano, la República Checa y Dinamarca. Los especialistas advierten por el impacto en la salud y el riesgo de incendios forestales ante las denominadas "noches tropicales".
La histórica marca se asentó hacia las 16:30 horas en la estación meteorológica de Drewitz, según los datos provisionales suministrados por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). De esta manera, se superó el registro alcanzado apenas veinticuatro horas antes en Saarbrücken, en el sudoeste del territorio, donde el termómetro había tocado los 41,3 °C. La persistencia del calor no solo agobia durante las jornadas diurnas, sino que impide el descanso y la recuperación ambiental durante la madrugada.
"Noches tropicales" y riesgo sanitario
El principal factor de preocupación para los expertos radica en la nula amplitud térmica diaria. Las denominadas "noches tropicales" se instalaron en gran parte del mapa alemán, impidiendo que el termómetro descienda por debajo de los 28 °C durante las madrugadas.
'Lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones del país tendrán de nuevo noches tropicales', explicó un portavoz de la entidad pública, advirtiendo sobre los riesgos latentes para la salud de los sectores más vulnerables y el peligro inminente de incendios forestales debido a la sequedad del suelo.
A pesar de que las proyecciones iniciales del organismo oficial estimaban que el norte y el este germano podrían rozar los 42 °C durante el fin de semana, los últimos modelos climáticos indican una leve desaceleración del sistema para las próximas jornadas. 'No se puede descartar, pero las probabilidades de que mañana domingo alcancemos unos niveles como los de hoy son escasas', añadieron desde el DWD.
Un fenómeno global que golpea a los vecinos
El impacto de la masa de aire sahariano no se limita a las fronteras alemanas. En la República Checa se documentó un récord absoluto para sus registros históricos: la localidad de Doksany, ubicada al norte de Praga, reportó un pico de 40,6 °C. Según detalló el servicio meteorológico checo (CHMI), la marca dejó atrás el registro previo de 40,4 °C que se mantenía vigente desde agosto de 2012 en Dobrichovice.
A su vez, los países nórdicos y centrales experimentan situaciones idénticas. El Instituto Meteorológico Danés (DMI) confirmó que Dinamarca vivió la jornada más calurosa desde que se iniciaron las mediciones oficiales en el siglo XIX. 'Con 36,6 °C al norte de Odense, tenemos el día más caluroso jamás registrado desde que empezaron las mediciones, en 1874', señalaron a través de sus canales oficiales. En tanto, Austria se prepara para un domingo con temperaturas estimadas en 40 °C, luego de que Viena sufriera unos pesados 38 °C durante la tarde del sábado.
Infraestructura en jaque
Más allá de las alertas sanitarias, el calor extremo comenzó a pasarle factura a los servicios esenciales y de transporte en Europa Central. En la región de Vorarlberg, la zona más occidental de Austria y limítrofe con Suiza, las elevadas temperaturas provocaron la deformación física de las vías férreas en distintos puntos de la red.
Esta contingencia obligó a las empresas ferroviarias a determinar una circulación a velocidad reducida para garantizar la seguridad operativa, generando demoras en el transporte de pasajeros y cargas en un nodo clave para la conectividad europea.