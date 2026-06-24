Venado Tuerto amaneció este miércoles bajo un escenario de frío extremo, en sintonía con gran parte del centro y norte del país. Según el ranking de temperaturas de las 7 de la mañana, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad figuró entre las localidades más frías del país, con -3,3 °C, solo por detrás de La Quiaca y El Calafate dentro de los registros destacados.
Una ciudad santafesina volvió a ubicarse entre las más frías del país
El aficionado a la meteorología Kevin Gallego explicó que el fenómeno es normal para la época, aunque más intenso, y aclaró que por ahora no están dadas las condiciones para nevadas en la región. Hay advertencia por mínimas por debajo del nivel histórico.
Sin embargo, el aficionado a la meteorología Kevin Gallego precisó que la mínima local llegó incluso más abajo: “Hoy estuvimos en 4,5 grados bajo cero”, señaló al describir la situación que comenzó a sentirse con fuerza desde el martes y se consolidó durante la madrugada de este miércoles.
La jornada, además, tendrá una recuperación muy limitada. De acuerdo con Gallego, la máxima apenas alcanzaría los 10 u 11 grados, principalmente por la presencia de nubosidad, que atenuará el ascenso térmico durante el día.
Ola polar dentro de valores esperables para el invierno
Gallego remarcó que, si bien el frío se siente con intensidad, no se trata de un fenómeno extraño para esta época del año. “Estamos en pleno invierno y la semana que viene comenzamos a transitar el mes más frío del año, por lo tanto es completamente normal tener temperaturas bajo cero y máximas muy bajitas”, explicó.
En ese marco, recordó que la región se encuentra bajo advertencia por bajas temperaturas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Este tipo de advertencias se activan cuando, durante al menos 72 horas, las temperaturas mínimas y máximas se mantienen por debajo de los valores medios históricos.
“Con mínimas de 3 o 4 grados bajo cero, estamos unos 2 o 3 grados por debajo del promedio histórico para esta época en Venado Tuerto. Y con máximas de 10, 11 o 12 grados, también estamos en torno a 2 o 3 grados por debajo de la media”, detalló.
El ingreso de aire frío no quedó limitado a la región pampeana. Según explicó, el pulso polar tuvo un alcance muy amplio, afectando a la Patagonia, el centro y también el norte del país, lo que permite calificar el evento como una situación de ola polar.
Qué puede pasar en los próximos días
La nubosidad presente durante este miércoles también está relacionada con un nuevo ingreso de aire frío. Gallego anticipó que, si hacia la noche el cielo logra despejarse, el jueves podría comenzar otra vez con registros muy bajos: “Podríamos alcanzar nuevamente una mínima en torno a los 3 grados bajo cero”, indicó.
Para el viernes se espera un leve ascenso térmico, favorecido por la rotación del viento al sector norte. Ese escenario se mantendría también durante el sábado, con condiciones algo más benignas.
Pero la mejora sería breve. El domingo se perfila un nuevo ingreso importante de aire frío, especialmente durante la madrugada, lo que volvería a generar un marcado descenso de las temperaturas y un panorama similar al actual.
Además, Gallego advirtió que la próxima semana podría repetirse una seguidilla de jornadas con irrupciones frías, por lo que no descarta que la región vuelva a quedar bajo una nueva advertencia por bajas temperaturas.
Sin chances de nieve por ahora
Uno de los puntos que más expectativa suele generar cuando se combinan frío intenso y temperaturas cercanas a cero es la posibilidad de nevadas. Sin embargo, Gallego fue claro: por el momento, esa chance está descartada para Venado Tuerto y gran parte del centro del país.
El motivo es simple: aunque el frío está presente, falta el otro componente fundamental. “Va a faltar humedad, va a faltar generación de nubosidad y, por lo tanto, precipitaciones”, explicó.
En ese sentido, remarcó que las temperaturas bajas por sí solas no alcanzan para que nieve. “Por más que en superficie tengamos valores cercanos a cero grado, si no hay nubosidad ni precipitaciones, la chance de nevadas es nula”, sostuvo.
De todos modos, aclaró que estos escenarios pueden modificarse con el correr de los días, aunque con los datos actuales no se observa ningún indicio concreto de nieve para la región.
Mayo frío, junio irregular y un invierno con pulsos intensos
Gallego también puso el evento actual en perspectiva. Recordó que mayo fue un mes muy por debajo de la media histórica, con temperaturas promedio entre 3 y 4 grados inferiores a lo habitual. En cambio, durante los primeros 20 días de junio hubo una marcada escasez de heladas, algo poco frecuente para esta altura del año.
Esa tendencia comenzó a revertirse en los últimos días, con el regreso de las heladas y el afianzamiento de una masa de aire polar sobre el centro del país.
Hacia adelante, el aficionado sostuvo que el invierno podría mantenerse dentro de valores normales, aunque con ingresos de aire frío intensos pero de corta duración. Mientras tanto, Venado Tuerto transitó una de las mañanas más frías del año, con registros bajo cero y una sensación plenamente invernal.