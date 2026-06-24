Mínima de - 3,3 grados

Una ciudad santafesina volvió a ubicarse entre las más frías del país

El aficionado a la meteorología Kevin Gallego explicó que el fenómeno es normal para la época, aunque más intenso, y aclaró que por ahora no están dadas las condiciones para nevadas en la región. Hay advertencia por mínimas por debajo del nivel histórico.