Proyectan 600.000 hectáreas

La siembra de trigo avanza con fuerza en Entre Ríos y ya cubre el 65% del área prevista

La campaña agrícola de invierno avanza con distintos escenarios en Entre Ríos. Mientras la siembra de trigo ya alcanzó el 65% de las 600.000 hectáreas proyectadas y muestra un ritmo muy superior al del ciclo anterior, el lino enfrenta demoras por excesos de humedad y el girasol podría reducir su superficie ante la influencia prevista del fenómeno El Niño y una mayor competencia del maíz.