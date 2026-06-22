Análisis

China reactiva compras de soja en EE.UU., mientras en Argentina solo tiene precio el 23% de la cosecha

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, advierte que el clima norteamericano será determinante para la evolución de maíz y soja en las próximas semanas, mientras el mercado argentino sigue mostrando un ritmo de comercialización muy lento.