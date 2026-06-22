Agricultura

La chicharrita del maíz comienza a retroceder en gran parte del país, aunque persiste la presión en zonas endémicas

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis reveló una disminución de las poblaciones de chicharrita del maíz en varias regiones productivas del país. Sin embargo, en las zonas endémicas del NOA y el NEA los niveles continúan siendo elevados debido a la ausencia de heladas significativas. Los especialistas destacan la importancia de mantener los monitoreos durante el invierno para anticipar posibles escenarios de riesgo de cara a la próxima campaña.