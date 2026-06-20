Más allá de ser uno de los rivales de la Selección Argentina en la fase inicial del Mundial, Argelia se ha convertido en uno de los mercados más importantes para varios complejos agroindustriales nacionales.
Del fútbol al comercio: la agroindustria argentina lidera los negocios con los países del grupo mundialista
Mientras la Selección Argentina disputa la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Argelia, Austria y Jordania, los lazos comerciales con esos países muestran una realidad donde la agroindustria nacional ocupa un papel central. Al mismo tiempo, el intercambio con Estados Unidos, México y Canadá —los países anfitriones del certamen— alcanzó niveles récord durante 2025, consolidando nuevas oportunidades para las exportaciones y las inversiones.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante 2025 el país africano importó 3,2 millones de toneladas de maíz argentino por un valor de 575 millones de dólares, volumen que representó el 10% de todas las exportaciones argentinas del cereal y cerca de la mitad del total exportado hacia ese destino.
Argelia se consolidó como el tercer comprador más importante del complejo maicero argentino, detrás de Vietnam y Egipto. El récord histórico se registró en 2019, cuando los embarques superaron los cuatro millones de toneladas.
Los lácteos también ocupan un lugar destacado en esta relación comercial. Las exportaciones de leche entera en polvo superaron los 290 millones de dólares durante el último año, posicionando a Argelia como el segundo destino más relevante para los productos lácteos argentinos, sólo detrás de Brasil.
El informe destaca además el fuerte consumo de leche en el país africano, con un promedio de 145 litros por habitante al año, muy superior al promedio mundial de 90 litros.
A esto se suman las ventas del complejo sojero, que en 2025 superaron los 220 millones de dólares, principalmente a través de harina y aceite de soja. En total, los envíos rondaron el millón de toneladas.
Durante 2026, el comercio bilateral continúa creciendo con la incorporación de nuevos productos como trigo y tubos de acero sin costura. A su vez, Argelia se mantiene como un proveedor relevante de urea para la producción agropecuaria argentina.
Austria y Jordania: mercados más pequeños, pero con gran potencial de crecimiento
El intercambio comercial con Austria presenta una escala menor, aunque muestra señales positivas. En 2025 el comercio bilateral superó los 100 millones de dólares, alcanzando el nivel más alto de la última década.
Los principales productos agroindustriales exportados por Argentina fueron cueros bovinos, vinos y huevos, en un vínculo que también incluye inversiones austríacas en sectores estratégicos como la industria maderera, automotriz y de servicios tecnológicos.
Los analistas de la BCR destacan además que gran parte de los productos argentinos que llegan a Austria ingresan previamente por otros países de la Unión Europea, especialmente a través del puerto neerlandés de Rotterdam, principal puerta de entrada de las exportaciones nacionales al bloque.
En este contexto, la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea abre perspectivas favorables para ampliar el intercambio comercial entre ambos países.
Por su parte, Jordania aparece como otro destino con oportunidades de expansión. Actualmente importa maíz, harina de soja, cebada, queso mozzarella y merluza argentina, productos vinculados principalmente a la alimentación animal y al consumo interno.
Los especialistas consideran que existen amplias posibilidades para incrementar las ventas de carne y cueros bovinos, especialmente si se logran mejores condiciones de acceso comercial. Jordania forma parte de Medio Oriente, una región que representa uno de los mayores superávits comerciales para Argentina.
Estados Unidos, México y Canadá: los anfitriones del Mundial impulsan cifras récord
La otra cara de esta relación entre fútbol y negocios la representan los tres países organizadores del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá, integrantes del bloque comercial T-MEC.
De acuerdo con el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, el comercio argentino con este bloque alcanzó en 2025 niveles históricos, registrando la mayor participación en las exportaciones nacionales de los últimos veinte años.
El principal motor de este crecimiento fue Estados Unidos, destino que concentra más del 80% de las exportaciones argentinas hacia el T-MEC. El fuerte desempeño del sector energético resultó clave para alcanzar este récord comercial.
Además de su relevancia como comprador de productos argentinos, Estados Unidos continúa siendo el principal origen de la inversión extranjera directa que recibe el país.
Canadá también ganó protagonismo. Durante 2025 las inversiones canadienses en Argentina alcanzaron máximos históricos, especialmente en el sector minero, donde se posiciona como el segundo inversor más importante. En paralelo, avanzan las negociaciones entre Mercosur y Canadá para concretar un acuerdo de libre comercio.
México completa el trío de anfitriones mundialistas y mantiene una relación histórica con Argentina que se remonta a 1888. Actualmente es un socio clave para la industria automotriz y un mercado cada vez más relevante para los complejos oleaginosos nacionales.
De esta manera, mientras la Selección Argentina busca avanzar en el Mundial 2026, el comercio exterior demuestra que los rivales deportivos también pueden convertirse en socios estratégicos para el crecimiento económico del país.