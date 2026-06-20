Rivales en el Mundial, socios en los mercados

Del fútbol al comercio: la agroindustria argentina lidera los negocios con los países del grupo mundialista

Mientras la Selección Argentina disputa la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Argelia, Austria y Jordania, los lazos comerciales con esos países muestran una realidad donde la agroindustria nacional ocupa un papel central. Al mismo tiempo, el intercambio con Estados Unidos, México y Canadá —los países anfitriones del certamen— alcanzó niveles récord durante 2025, consolidando nuevas oportunidades para las exportaciones y las inversiones.