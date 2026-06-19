El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvieron este miércoles una reunión con representantes de distintos sectores productivos de la provincia con el objetivo de intercambiar opiniones sobre la marcha de la economía y los desafíos que enfrenta la actividad privada.
Productores de Entre Ríos respaldaron el ordenamiento económico y reclamaron menos impuestos
Representantes de entidades productivas de Entre Ríos participaron de una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador Rogelio Frigerio. Durante el encuentro se analizaron los avances del programa económico nacional y su impacto en la producción. Desde la Sociedad Rural Argentina destacaron las medidas orientadas al equilibrio fiscal, pero insistieron en la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el agro.
El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno de Entre Ríos y reunió a referentes de diversas cadenas productivas, empresariales y agropecuarias, en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación, la búsqueda del equilibrio fiscal y las expectativas de nuevas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía argentina.
Según se informó oficialmente, Caputo expuso los principales lineamientos del plan económico que lleva adelante el Gobierno nacional y explicó los avances alcanzados en materia de ordenamiento de las cuentas públicas, estabilidad macroeconómica y reducción de regulaciones.
Por su parte, Frigerio destacó la importancia de generar espacios de diálogo con los sectores productivos para conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de quienes impulsan la actividad económica en la provincia.
El reclamo del campo: menos impuestos y fin de las retenciones
Entre los participantes estuvieron los directores del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, quienes trasladaron al ministro las principales demandas del sector agropecuario.
Durante la reunión, Etchevehere manifestó el respaldo de los productores a las políticas orientadas a recuperar la estabilidad económica y destacó aspectos como el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción de la inflación, la estabilidad cambiaria y los procesos de desburocratización impulsados por la administración nacional.
Sin embargo, remarcó que uno de los principales desafíos pendientes para el agro continúa siendo la eliminación de los derechos de exportación.
Desde la entidad ruralista sostienen que las retenciones representan una carga que limita la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas agropecuarias, especialmente en provincias con fuerte perfil productivo como Entre Ríos.
En ese sentido, Etchevehere planteó la necesidad de avanzar hacia una equiparación tributaria con el resto de las actividades económicas y aseguró que cada reducción de impuestos genera una respuesta inmediata por parte de los productores en forma de mayores inversiones, incorporación de tecnología y aumento de la producción.
“El productor reinvierte en su localidad y genera movimiento económico en toda la región cuando encuentra condiciones que favorecen la actividad”, fue uno de los conceptos transmitidos durante el encuentro.
El compromiso del Gobierno nacional
Por su parte, el ministro Caputo destacó el papel estratégico que cumple el sector agropecuario dentro de la economía argentina y reconoció la importancia de fortalecer la competitividad de las actividades productivas.
Durante la reunión, el titular del Palacio de Hacienda ratificó la intención del Gobierno nacional de continuar avanzando en una reducción gradual de la carga tributaria, en la medida en que las cuentas públicas lo permitan.
Según indicaron desde la Sociedad Rural Argentina, el ministro se comprometió a que los ahorros fiscales que logre generar la administración nacional a través del equilibrio presupuestario y la reducción del gasto serán destinados a aliviar la presión impositiva sobre los sectores productivos.
La definición fue recibida con expectativa por los representantes del agro, que consideran que una menor carga tributaria será clave para consolidar la recuperación de la inversión y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
Un sector clave para la economía provincial
La reunión también puso de relieve el peso que tiene la actividad agropecuaria en la estructura económica entrerriana. La provincia se destaca por su producción agrícola, ganadera, avícola, citrícola y forestal, además de una importante red de industrias vinculadas al agregado de valor.
En ese contexto, el diálogo entre las autoridades nacionales, provinciales y las entidades productivas aparece como una herramienta central para abordar los desafíos que enfrenta el sector en un escenario económico en transformación.
Con expectativas puestas en futuras medidas de alivio fiscal, los representantes del campo entrerriano reiteraron su disposición a acompañar las políticas que promuevan estabilidad macroeconómica, siempre que estén acompañadas por una reducción sostenida de la presión impositiva que afecta a la producción y las exportaciones.