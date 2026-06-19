Reunión con el sector productivo

Productores de Entre Ríos respaldaron el ordenamiento económico y reclamaron menos impuestos

Representantes de entidades productivas de Entre Ríos participaron de una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador Rogelio Frigerio. Durante el encuentro se analizaron los avances del programa económico nacional y su impacto en la producción. Desde la Sociedad Rural Argentina destacaron las medidas orientadas al equilibrio fiscal, pero insistieron en la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el agro.