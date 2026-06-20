#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
La agroindustria consolidó su crecimiento

El campo amplía su presencia global: crecen las exportaciones de 209 productos argentinos

Durante el primer cuatrimestre del año, 209 productos registraron incrementos interanuales en sus ventas al exterior. El sector generó más de US$ 11.300 millones y aportó dos tercios de las divisas exportadas por el país.

La agroindustria aportó más de US$ 11.300 millones y mostró crecimiento en dos de cada tres productos exportadosLa agroindustria aportó más de US$ 11.300 millones y mostró crecimiento en dos de cada tres productos exportados
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La agroindustria argentina continúa mostrando señales de fortaleza en los mercados internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 209 productos agroindustriales incrementaron sus exportaciones en comparación con igual período del año pasado, consolidando al sector como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía nacional.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sobre la base de datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios con información del INDEC, las exportaciones de estos productos alcanzaron los 11.318 millones de dólares y totalizaron 29,67 millones de toneladas.

MIelLos productos que registraron crecimiento representan el 63% de los 332 bienes agroindustriales exportados por Argentina.

Los productos que registraron crecimiento representan el 63% de los 332 bienes agroindustriales exportados por Argentina y explican el 72% del volumen total embarcado, además de aportar el 66% del valor exportado durante el período analizado.

Semillas, carnes, lácteos y economías regionales lideran el crecimiento

Entre los rubros que mostraron las mayores tasas de expansión se destacan las semillas de girasol, que registraron un aumento del 1.366% en volumen exportado respecto del primer cuatrimestre de 2025.

También sobresalen los porotos comunes negros secos desvainados, con una suba del 865%; los hilados de algodón, con un crecimiento del 863%; y los porotos secos, que incrementaron sus ventas externas un 381%.

Mirá tambiénLa carne argentina bate récords de exportación

El listado de productos con fuerte expansión incluye además al sésamo (+190%), tabaco desvenado (+132%), manteca (+109%), carne y productos porcinos (+84%), miel (+84%), trigo en grano (+77%), limón (+76%) y aceite de girasol (+69%).

En el segmento de las economías regionales también se observaron desempeños destacados. Las exportaciones de durazno crecieron un 51%, las de ajo un 29%, mientras que los jugos de uva y naranja registraron aumentos del 38% y 37%, respectivamente.

Por su parte, productos de mayor valor agregado como los helados (+65%), el vermut (+42%) y diversos panificados (+41%) también mostraron una evolución positiva, reflejando una mayor diversificación de la oferta exportadora argentina.

Mirá tambiénSanta Fe fortalece su histórica relación comercial con la Unión Europea y se posiciona como uno de los grandes beneficiarios del acuerdo

En el complejo ganadero y lácteo se destacaron las ventas de leche en polvo (+44%), carne bovina deshuesada congelada (+10%) y carne porcina (+84%), en línea con la recuperación de la demanda internacional de proteínas animales.

Récords exportadores y nuevos productos en el mercado internacional

Otro dato relevante es que 89 productos alcanzaron durante el primer cuatrimestre los mayores volúmenes exportados de la última década, confirmando el buen momento que atraviesan numerosos complejos productivos.

A ello se suma la incorporación de nuevos bienes a la oferta exportadora nacional. Durante los primeros cuatro meses del año, 33 productos que no habían registrado exportaciones en igual período de 2025 lograron insertarse en mercados internacionales.

FILE PHOTO: Sunflowers are seen on a field near L'Herbergement, France, June 27, 2022. REUTERS/Stephane Mahe/File PhotoLos productos que registraron crecimiento representan el 63% de los 332 bienes agroindustriales exportados por Argentina.

En conjunto, estas nuevas exportaciones representaron ingresos por 21,4 millones de dólares.

Entre los productos que volvieron a exportarse o lograron abrir nuevos mercados figuran la batata, la grasa de cerdo, las semillas de cártamo, la manzana seca, la pera seca y la carne caprina, entre otros.

Apertura de mercados y acuerdos comerciales impulsan las ventas externas

Desde el Gobierno nacional atribuyen parte de este desempeño a una combinación de factores que favorecieron la competitividad del sector exportador.

Newly-harvested apples are seen during the harvest in a 8 hectare apple orchard at the Verger d'Epinoy near Cambrai, northern France September 3, 2014. French apple growers are facing a sharp drop in revenue this year due to Russia's restrictions on food imports from Western countries. With the European Union's second-largest apple producer Poland unable to export its usual 700,000 tonnes of the fruit per year, these are set to come and compete at cut price on EU markets. The European Commission said fruit and vegetable producers would receive aid of up to 125 million euros ($162 million) to help them cope with the impact of the ban. French Agriculture Minister called people to eat local products to avoid a slump in prices. Picture taken September 3, 2014. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: AGRICULTURE FOOD BUSINESS POLITICS) francia cosecha en un huerto de manzanas fruta Manzanas recien cosechadas resticcion de rusia a las importaciones de alimentos productores de manzanas se enfrentan a una fuerte caida en los ingresosLos productos que registraron crecimiento representan el 63% de los 332 bienes agroindustriales exportados por Argentina.

Entre ellos destacan la reducción y eliminación de derechos de exportación para distintas cadenas productivas, la apertura de nuevos mercados internacionales, la firma de acuerdos comerciales y la simplificación de los procedimientos administrativos vinculados al comercio exterior.

En particular, la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con los avances alcanzados con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), aparecen como herramientas que podrían ampliar las oportunidades para los productos argentinos durante los próximos años.

Mirá tambiénDel fútbol al comercio: la agroindustria argentina lidera los negocios con los países del grupo mundialista

Con una oferta cada vez más diversificada y una creciente inserción internacional, la agroindustria continúa consolidándose como uno de los pilares del comercio exterior argentino, aportando divisas, empleo y desarrollo para las economías regionales de todo el país.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Agricultura
Ganadería
Lechería
Exportaciones
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro