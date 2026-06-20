La agroindustria argentina continúa mostrando señales de fortaleza en los mercados internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 209 productos agroindustriales incrementaron sus exportaciones en comparación con igual período del año pasado, consolidando al sector como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía nacional.
El campo amplía su presencia global: crecen las exportaciones de 209 productos argentinos
Durante el primer cuatrimestre del año, 209 productos registraron incrementos interanuales en sus ventas al exterior. El sector generó más de US$ 11.300 millones y aportó dos tercios de las divisas exportadas por el país.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sobre la base de datos elaborados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios con información del INDEC, las exportaciones de estos productos alcanzaron los 11.318 millones de dólares y totalizaron 29,67 millones de toneladas.
Los productos que registraron crecimiento representan el 63% de los 332 bienes agroindustriales exportados por Argentina y explican el 72% del volumen total embarcado, además de aportar el 66% del valor exportado durante el período analizado.
Semillas, carnes, lácteos y economías regionales lideran el crecimiento
Entre los rubros que mostraron las mayores tasas de expansión se destacan las semillas de girasol, que registraron un aumento del 1.366% en volumen exportado respecto del primer cuatrimestre de 2025.
También sobresalen los porotos comunes negros secos desvainados, con una suba del 865%; los hilados de algodón, con un crecimiento del 863%; y los porotos secos, que incrementaron sus ventas externas un 381%.
El listado de productos con fuerte expansión incluye además al sésamo (+190%), tabaco desvenado (+132%), manteca (+109%), carne y productos porcinos (+84%), miel (+84%), trigo en grano (+77%), limón (+76%) y aceite de girasol (+69%).
En el segmento de las economías regionales también se observaron desempeños destacados. Las exportaciones de durazno crecieron un 51%, las de ajo un 29%, mientras que los jugos de uva y naranja registraron aumentos del 38% y 37%, respectivamente.
Por su parte, productos de mayor valor agregado como los helados (+65%), el vermut (+42%) y diversos panificados (+41%) también mostraron una evolución positiva, reflejando una mayor diversificación de la oferta exportadora argentina.
En el complejo ganadero y lácteo se destacaron las ventas de leche en polvo (+44%), carne bovina deshuesada congelada (+10%) y carne porcina (+84%), en línea con la recuperación de la demanda internacional de proteínas animales.
Récords exportadores y nuevos productos en el mercado internacional
Otro dato relevante es que 89 productos alcanzaron durante el primer cuatrimestre los mayores volúmenes exportados de la última década, confirmando el buen momento que atraviesan numerosos complejos productivos.
A ello se suma la incorporación de nuevos bienes a la oferta exportadora nacional. Durante los primeros cuatro meses del año, 33 productos que no habían registrado exportaciones en igual período de 2025 lograron insertarse en mercados internacionales.
En conjunto, estas nuevas exportaciones representaron ingresos por 21,4 millones de dólares.
Entre los productos que volvieron a exportarse o lograron abrir nuevos mercados figuran la batata, la grasa de cerdo, las semillas de cártamo, la manzana seca, la pera seca y la carne caprina, entre otros.
Apertura de mercados y acuerdos comerciales impulsan las ventas externas
Desde el Gobierno nacional atribuyen parte de este desempeño a una combinación de factores que favorecieron la competitividad del sector exportador.
Entre ellos destacan la reducción y eliminación de derechos de exportación para distintas cadenas productivas, la apertura de nuevos mercados internacionales, la firma de acuerdos comerciales y la simplificación de los procedimientos administrativos vinculados al comercio exterior.
En particular, la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con los avances alcanzados con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), aparecen como herramientas que podrían ampliar las oportunidades para los productos argentinos durante los próximos años.
Con una oferta cada vez más diversificada y una creciente inserción internacional, la agroindustria continúa consolidándose como uno de los pilares del comercio exterior argentino, aportando divisas, empleo y desarrollo para las economías regionales de todo el país.