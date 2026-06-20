Informe de la BCR

Santa Fe fortalece su histórica relación comercial con la Unión Europea y se posiciona como uno de los grandes beneficiarios del acuerdo

La provincia genera uno de cada tres dólares que Argentina exporta al bloque europeo y vende más que Uruguay y Paraguay juntos. Las carnes, harinas y productos agroindustriales lideran una relación estratégica que podría profundizarse con la reducción de aranceles y nuevas cuotas de acceso.