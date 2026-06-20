La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, implementado desde el pasado 1° de mayo, volvió a poner en primer plano la importancia de uno de los mercados más relevantes para las exportaciones argentinas.
Santa Fe fortalece su histórica relación comercial con la Unión Europea y se posiciona como uno de los grandes beneficiarios del acuerdo
La provincia genera uno de cada tres dólares que Argentina exporta al bloque europeo y vende más que Uruguay y Paraguay juntos. Las carnes, harinas y productos agroindustriales lideran una relación estratégica que podría profundizarse con la reducción de aranceles y nuevas cuotas de acceso.
En ese escenario, Santa Fe emerge como uno de los principales protagonistas de la relación comercial con el bloque europeo, consolidando una presencia histórica que la ubica entre las provincias más beneficiadas por la mayor integración económica entre ambas regiones.
La Unión Europea se mantuvo durante 2025 como el segundo destino más importante de las exportaciones argentinas, absorbiendo cerca del 10% de las ventas externas del país. Se trata de un mercado de alto poder adquisitivo, con una demanda sostenida de alimentos, energía y productos industriales, características que lo convierten en un socio estratégico para la producción santafesina.
La provincia, por su parte, cuenta con ventajas competitivas únicas. Alberga el Gran Rosario, considerado el principal nodo portuario agroexportador del mundo, y concentra cerca del 80% de la capacidad nacional de procesamiento de oleaginosas.
Esa infraestructura ha permitido construir durante décadas una sólida relación comercial con Europa basada en productos agroindustriales de alto valor agregado.
Uno de cada tres dólares exportados a Europa es santafesino
Los números reflejan la magnitud de este vínculo. Entre 2002 y 2025, Santa Fe explicó en promedio el 33% de todas las exportaciones argentinas destinadas a la Unión Europea. En otras palabras, uno de cada tres dólares que ingresaron al país por ventas al bloque europeo tuvo origen en territorio santafesino.
El protagonismo provincial alcanzó su pico en 2009, cuando llegó a representar el 44% de las exportaciones argentinas hacia Europa. Posteriormente volvió a registrar una participación cercana al 39% en 2022.
Si bien en los últimos años esa incidencia se redujo hasta ubicarse en torno al 25% durante 2025, Santa Fe continúa siendo un actor central en el comercio bilateral. De hecho, fue la segunda provincia exportadora hacia la Unión Europea el año pasado, detrás de Buenos Aires, luego de haber liderado ese ranking de manera sostenida hasta 2022.
Además, Europa se consolidó como el segundo destino más importante para las exportaciones santafesinas, sólo superada por India.
Récord para la carne bovina y nuevas oportunidades para la producción provincial
Uno de los datos más destacados de 2025 fue el récord histórico alcanzado por las exportaciones de carne bovina santafesina hacia la Unión Europea. La mejora en las condiciones de acceso generadas por el acuerdo Mercosur-UE abre perspectivas favorables para que este sector continúe expandiendo su participación en el exigente mercado europeo.
También se registraron máximos históricos en las exportaciones de harina de girasol, otro producto que gana espacio dentro de la canasta exportadora provincial.
Sin embargo, no todos los sectores evolucionaron con la misma dinámica. La menor demanda europea de harina de soja y biodiésel argentinos impactó directamente sobre Santa Fe, debido al fuerte peso que tiene la provincia en la industrialización de la oleaginosa.
Durante las últimas dos décadas, el complejo soja fue el principal motor de las exportaciones santafesinas hacia Europa. Junto con las carnes y otros productos agroindustriales, continúa representando la mayor parte de los envíos al bloque, que en más de un 85% corresponden a manufacturas de origen agropecuario.
Exporta más a Europa que Uruguay y Paraguay juntos
La dimensión de Santa Fe dentro del comercio internacional queda aún más clara cuando se compara con otros socios del Mercosur.
A pesar de tratarse de una sola provincia argentina, Santa Fe exporta sistemáticamente a la Unión Europea más que Uruguay y Paraguay en conjunto.
Incluso durante 2023, un año fuertemente afectado por la histórica sequía, las exportaciones santafesinas al bloque europeo alcanzaron los 1.367 millones de dólares, superando ampliamente los 830 millones exportados por Uruguay y los 503 millones registrados por Paraguay.
La diferencia se amplió nuevamente en 2025. Mientras Santa Fe exportó a la Unión Europea 1.883 millones de dólares, Uruguay colocó productos por 1.058 millones y Paraguay por 399 millones.
Estos números reflejan la importancia estratégica que tiene la provincia dentro de la relación comercial entre el Mercosur y Europa, convirtiéndola en uno de los territorios con mayor potencial para aprovechar las ventajas derivadas de la creación de la mayor área de libre comercio del mundo.
Desafíos y oportunidades en el nuevo escenario
A pesar de las perspectivas favorables, existen algunos factores que generan preocupación entre los sectores productivos y exportadores.
Uno de ellos es la posibilidad de que la Comisión Europea avance en la clasificación de la soja como cultivo de alto riesgo por cambio indirecto del uso del suelo (iLUC), una medida cuestionada por distintos sectores debido a la falta de consenso científico sobre sus criterios.
De concretarse, esta decisión podría afectar especialmente a la producción de biodiésel y aceite de soja argentinos, industrias que tienen una fuerte concentración en Santa Fe.
A ello se suman las salvaguardias incorporadas por la Unión Europea para determinados productos agrícolas, consideradas por varios analistas como mecanismos que podrían limitar el alcance efectivo de la apertura comercial acordada entre ambos bloques.
Más allá de estos desafíos, la provincia mantiene una posición privilegiada para seguir ampliando su presencia en el mercado europeo.
Con una estructura agroindustrial consolidada, una ubicación logística estratégica y una producción cada vez más diversificada, Santa Fe continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea y uno de los grandes protagonistas del nuevo escenario comercial que se abre con el acuerdo Mercosur-UE.