En mejor momento en 20 años

La carne argentina bate récords de exportación

El sector bovino atraviesa un escenario particular: menor producción y oferta interna, pero con precios internacionales en alza y exportaciones que alcanzaron un récord histórico durante el primer cuatrimestre de 2026. Estados Unidos y la Unión Europea impulsan la demanda, mientras el consumo doméstico continúa retrocediendo.