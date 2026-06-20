Por primera vez en más de dos décadas, el complejo bovino argentino logró superar los 1.650 millones de dólares exportados durante el primer cuatrimestre del año. El dato marca un nuevo récord histórico para el período y refleja el favorable contexto internacional que atraviesa la cadena cárnica nacional.
La carne argentina bate récords de exportación
El sector bovino atraviesa un escenario particular: menor producción y oferta interna, pero con precios internacionales en alza y exportaciones que alcanzaron un récord histórico durante el primer cuatrimestre de 2026. Estados Unidos y la Unión Europea impulsan la demanda, mientras el consumo doméstico continúa retrocediendo.
Sin embargo, detrás de ese desempeño exportador sobresaliente aparece una realidad productiva diferente: la faena vacuna se encuentra en los niveles más bajos de los últimos diez años y la producción de carne registra mínimos que no se observaban desde 2017.
El fenómeno responde a una combinación de factores. Las buenas condiciones climáticas, la recuperación de las pasturas y los elevados precios del ganado impulsaron a los productores a retener animales durante más tiempo, aumentando su peso antes del envío a frigorífico. Como consecuencia, se redujo la cantidad de cabezas faenadas, aunque creció el rendimiento por animal.
Menos faena, pero animales más pesados
Tras cerrar 2025 con una faena de 13,6 millones de cabezas, un 2,5% menos que el año anterior, el sector profundizó la tendencia contractiva durante los primeros cuatro meses de 2026.
Entre enero y abril se faenaron 3.935.598 bovinos, la cifra más baja para un primer cuatrimestre en la última década.
Los registros mensuales también reflejan esa desaceleración. Febrero contabilizó apenas 925.235 animales enviados a faena, el nivel más bajo desde abril de 2017. Abril, por su parte, cerró con 960.871 cabezas, convirtiéndose en el mes de abril con menor actividad de los últimos nueve años.
La menor faena se trasladó a la producción total de carne bovina, que alcanzó 926.583 toneladas equivalentes res con hueso, el menor volumen para un primer cuatrimestre desde 2017.
Sin embargo, un indicador sobresale por encima del resto: el peso promedio de los animales faenados llegó a 235,4 kilogramos en gancho, el valor más alto para un primer cuatrimestre desde que existen registros comparables, en 1990.
El dato supera en nueve kilogramos el promedio de la última década y refleja una estrategia productiva orientada a maximizar la eficiencia y el rendimiento individual de cada animal en un contexto de oferta limitada y precios atractivos.
Exportaciones récord impulsadas por mejores precios internacionales
La gran noticia para el sector llegó desde el frente externo. Según datos oficiales, las exportaciones del complejo carne y cueros bovinos alcanzaron durante el primer cuatrimestre los 1.653,7 millones de dólares, un incremento interanual del 36%.
Además de representar un crecimiento significativo respecto de 2025, el monto supera en un 39% el promedio de los últimos cinco años para igual período y establece un nuevo récord histórico desde que existen registros comparables.
El principal motor de este resultado fue la recuperación de los precios internacionales.
Durante abril, el valor promedio de exportación de la carne bovina argentina alcanzó los 5.490 dólares por tonelada equivalente res con hueso, el nivel más alto desde mayo de 2014.
En cuanto a los destinos, China continúa liderando ampliamente las compras, absorbiendo el 39,1% del valor exportado. Le siguen Estados Unidos con el 19%, Israel con el 12,9%, Alemania con el 7,8% y Países Bajos con el 5,6%.
Aunque el gigante asiático mantiene el liderazgo, los embarques hacia ese mercado registraron el volumen más bajo de los últimos seis años para un primer cuatrimestre, con 128.698 toneladas peso producto.
Por el contrario, Estados Unidos y la Unión Europea mostraron un fuerte dinamismo.
Las exportaciones de carne fresca deshuesada hacia Europa alcanzaron 15.580 toneladas, el mayor volumen para un primer cuatrimestre desde 2009.
En paralelo, las ventas de carne congelada deshuesada a Estados Unidos totalizaron 28.539 toneladas, marcando un récord histórico para el período.
Mercosur-UE y Estados Unidos, claves para el crecimiento
El avance de los acuerdos comerciales aparece como uno de los principales factores que explican el crecimiento de las exportaciones.
En el caso de la Unión Europea, la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-UE permitió eliminar el arancel del 20% que se aplicaba a la Cuota Hilton desde el 1° de mayo.
Además, se creó una nueva cuota de 99.000 toneladas de carne bovina para el Mercosur con un arancel preferencial del 7,5%, lo que abre nuevas perspectivas para los exportadores argentinos.
Por otra parte, Estados Unidos amplió significativamente las preferencias comerciales para la carne argentina.
Mediante una proclamación presidencial emitida este año, se habilitó un nuevo cupo de 80.000 toneladas libres de aranceles para cortes magros bovinos, que se suma a las 20.000 toneladas preferenciales ya existentes.
De esta manera, Argentina dispone durante 2026 de un total de 100.000 toneladas con beneficios arancelarios para ingresar al mercado estadounidense.
Ambas medidas permiten proyectar que el fuerte desempeño exportador podría sostenerse durante el resto del año.
El consumo interno sigue en retroceso
Mientras las exportaciones muestran números históricos, el mercado doméstico atraviesa una realidad diferente. Durante el primer cuatrimestre de 2026, el consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 681.209 toneladas equivalente res con hueso.
La cifra representa una caída del 11,7% respecto del mismo período del año anterior y se ubica casi un 8% por debajo del promedio de los últimos cinco años.
Los especialistas identifican dos causas principales detrás de esta retracción.
Por un lado, el aumento real de los precios al consumidor redujo la capacidad de compra de los hogares. Por otro, la menor disponibilidad de carne generada por la caída de la producción limitó la oferta destinada al mercado interno.
De esta manera, el sector bovino argentino atraviesa un momento de contrastes: mientras los frigoríficos exportadores aprovechan un escenario internacional favorable y registran ingresos récord, la menor producción y el encarecimiento de la carne continúan condicionando el abastecimiento y el consumo dentro del país.
Las perspectivas para el resto de 2026 dependerán en gran medida de la evolución de la oferta ganadera, la continuidad de los altos precios internacionales y el impacto que puedan tener los nuevos acuerdos comerciales sobre los principales mercados de destino.