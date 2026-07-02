La Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de la ASOEM resolvieron este miércoles dar continuidad a las acciones sindicales en la Municipalidad de Sauce Viejo y extender las medidas gremiales a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. La decisión fue adoptada durante el encuentro de los Cuerpos Orgánicos realizado esta mañana en la sala Abraham - Fusé del Multiespacio Cultural.
ASOEM llevará las medidas gremiales a Casa de Gobierno y al Ministerio de Trabajo
La medida fue dispuesta en el marco de la persecución impulsada por el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, contra trabajadores afiliados a la organización sindical. En ese sentido, se evaluó incorporar una comisión de mujeres a las acciones previstas, tras ser las más perjudicadas en las medidas adoptadas por el Ejecutivo Local.
Gestión sindical frente a la crisis
La reunión también permitió compartir un análisis sobre la situación económica que atraviesa el sector municipal en un contexto de crisis que exige responsabilidad, organización y compromiso por parte de los gobiernos locales y organizaciones sindicales. El secretario General de la ASOEM, Juan R. Medina, adelantó una nueva conquista sindical: el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de jubilados y pensionados se realizará el mismo día en el que cobrarán los trabajadores activos, el próximo miércoles 8 de julio.
Además, las autoridades sindicales brindaron un informe sobre la evolución de los ingresos inminentes a la Municipalidad de Santa Fe de los escalafones: Servicios Generales, Mantenimiento y Producción, así como también, Administrativo. Por otro lado, se comunicó los diferentes procesos de concurso y nuevas subrogancias en los siguientes organismos descentralizados: Concejo Municipal y Tribunal de Cuentas Municipal.
Localidades
En relación con las acciones que la ASOEM viene desarrollando en distintas localidades de su jurisdicción sindical, se continuará fortaleciendo la capacidad instalada en las Municipalidades de Recreo y Arroyo Aguiar. Asimismo, en Recreo se trabaja en la incorporación de nuevos ingresos, mientras que en Monte Vera y San José del Rincón se avanza en el análisis y adecuación de las estructuras orgánicas municipales.
Uniformes
Con respecto a esta temática, se comunicó que ASOEM logró que el Concejo Municipal de Recreo aprobara la modalidad Gestión por Administración Delegada para la provisión de uniformes hasta el año 2028. Asimismo, se informó que el pasado lunes se comenzó con la entrega de la ropa de trabajo -correspondiente a la temporada invierno 2026- en el municipio capitalino y que, continúan las reuniones de la Comisión Ad Hoc para la actualización del reglamento de uniformes.
Finalmente, la ASOEM ratificó su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores municipales, especialmente en aquellos contextos donde se registran prácticas de persecución, hostigamiento o vulneración de garantías laborales y sindicales.
En tiempos de incertidumbre y conflictividad, la organización colectiva se consolida como la principal herramienta para proteger las fuentes de trabajo, resguardar la dignidad de los compañeros y sostener conquistas históricas que son patrimonio de todo el sector. Frente a cualquier intento de avasallamiento, la ASOEM continuará fortaleciendo su presencia en cada lugar de trabajo, promoviendo la unidad, la participación y la solidaridad como pilares fundamentales de la acción sindical.