Desde ASOEM se señala que este nivel de gasto abre un debate sobre las prioridades de gestión y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa propia del Municipio, incorporando herramientas y recursos que permanezcan al servicio de la ciudad y de los trabajadoros municipales.
ASOEM pone en discusión el destino de los recursos municipales de Sauce Viejo a partir del análisis de ingresos y egresos
Según los datos obtenidos, durante el mes de mayo la Municipalidad destinó más de $210 millones entre conceptos vinculados a contrataciones, servicios de terceros, alquileres de equipos, camiones y otros recursos externos.
En este sentido, desde la organización sindical se viene advirtiendo que una parte significativa del parque de maquinaria municipal se encuentra fuera de servicio o en condiciones limitadas de funcionamiento, mientras continúan destinándose recursos a contrataciones externas. Según lo relevado por ASOEM, aproximadamente el 80% de las máquinas propias presentan dificultades operativas o requieren mejoras para recuperar su capacidad de trabajo.
A esta situación se suma la falta de herramientas adecuadas para algunas tareas específicas: el Municipio cuenta con una cantidad importante de motoguadañas, pero con una sola máquina podadora de altura; mientras que camiones, retroexcavadoras y otros equipos necesarios para las tareas diarias continúan siendo alquilados.
También se señala la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, garantizando elementos acordes a las funciones que realizan, incluyendo indumentaria adecuada para las distintas tareas y condiciones climáticas a las que se encuentran expuestos.
Para dimensionar el monto, los recursos destinados en un solo mes a servicios de terceros equivalen aproximadamente al valor de maquinaria propia que puede ser utilizada para distintas tareas municipales:
- Minicargador CAT 226B3: aproximadamente $84 millones. Se utiliza para tareas como limpieza urbana, movimiento de materiales, mantenimiento de espacios públicos, carga de residuos y trabajos de infraestructura.
- Retroexcavadora CAT 420F: aproximadamente $140 millones. Es una herramienta fundamental para excavaciones, apertura y mantenimiento de zanjas, obras de desagües, reparación de calles y trabajos vinculados a servicios públicos.
- Camión Mercedes Benz Atron 1720 200 HP: aproximadamente $127 millones. Puede ser utilizado para tareas de mantenimiento urbano, asistencia en trabajos de alumbrado público —como cambio de luminarias y tareas en altura—, traslado de materiales y apoyo operativo en distintos servicios municipales.
Desde la organización sindical se remarca además que la inversión en equipamiento municipal no solo impacta en la prestación de servicios, sino también en las condiciones en las que los trabajadores municipales desarrollan sus tareas, evitando depender permanentemente de recursos externos cuando podrían incorporarse herramientas propias.
La discusión planteada por ASOEM no se centra únicamente en cuánto se gasta, sino en qué se prioriza: si los recursos municipales se destinan a sostener contrataciones externas o a construir una estructura propia que quede como patrimonio de la ciudad.
Fortalecer el Estado municipal implica más herramientas de trabajo, mejores servicios y recursos que permanezcan en beneficio de la comunidad.