Gestión local

ASOEM pone en discusión el destino de los recursos municipales de Sauce Viejo a partir del análisis de ingresos y egresos

Según los datos obtenidos, durante el mes de mayo la Municipalidad destinó más de $210 millones entre conceptos vinculados a contrataciones, servicios de terceros, alquileres de equipos, camiones y otros recursos externos.