El abogado de la Municipalidad de Sauce Viejo, Fabián Velázquez, explicó los alcances de una medida judicial dictada en el marco de una causa que involucra a integrantes de la comisión directiva de ASOEM, en dicha ciudad. La resolución establece restricciones de acercamiento a dependencias municipales por un período de seis meses.
El abogado de la Municipalidad de Sauce Viejo explicó la decisión judicial contra ASOEM
El letrado Fabián Velázquez explicó los alcances de la resolución que impone restricciones de acercamiento a integrantes del gremio en el marco de una causa judicial en curso.
Velázquez detalló que la resolución se encuadra en el artículo 107 del Código Procesal Penal, referido al “cese del estado antijurídico o cese de ilegitimidad”, una herramienta judicial que permite intervenir de manera preventiva mientras se investiga un hecho con posible relevancia penal.
“Cuando hay delito o hecho con apariencia de delito hasta que se investigue ese delito propiamente dicho y se dé una sentencia que exista o no el delito, el juez puede decretar el cese del estado antijurídico”, explicó el letrado al describir el funcionamiento de la norma.
Según agregó, esta figura legal se aplicó originalmente en casos de usurpación, aunque con el tiempo fue ampliando su alcance a otros tipos de delitos mediante distintas modificaciones legislativas.
La denuncia y los hechos
En este caso, Velázquez indicó que la presentación judicial involucra a ASOEM y a integrantes de su conducción, a quienes se les atribuyen presuntos delitos como extorsión y privación de la libertad de trabajo.
“Por la fuerza están queriendo que se le dé algo que no corresponde que se le dé”, sostuvo el abogado al describir uno de los hechos denunciados, vinculados a conflictos en el ámbito laboral municipal.
El letrado también señaló que, según la denuncia, hubo situaciones en las que trabajadores que intentaban cumplir sus tareas habrían sido impedidos de hacerlo por la presencia de manifestantes.
La medida dispuesta por la Justicia
De acuerdo con Velázquez, la resolución judicial establece que durante seis meses ningún integrante del gremio ASOEM podrá acercarse a menos de 200 metros del Palacio Municipal ni de otras dependencias municipales.
“A partir del momento de la sentencia que fue dictada el jueves a las 4 de la tarde durante 6 meses, nadie del gremio de ASOEM podía acercarse a menos de 200 m del Palacio Municipal”, afirmó.
El abogado remarcó que la medida incluye a miembros de la comisión directiva y afiliados, y que su cumplimiento será notificado a las partes y a las autoridades correspondientes para su eventual ejecución.
Implementación y control
Velázquez explicó que la decisión judicial fue comunicada al Ministerio de Seguridad para “que arbitre los medios necesarios en el caso que no se cumpla”.
También sostuvo que la aplicación de la medida se basa en criterios de distancia y convivencia, comparándola con situaciones de conflicto vecinal donde se establecen límites de acercamiento para evitar incidentes.