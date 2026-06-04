La Cuenta de Inversión constituye la rendición anual mediante la cual un gobierno informa cómo fueron ejecutados los recursos aprobados en el presupuesto. Su presentación resulta indispensable para garantizar la publicidad de los actos de gobierno y permitir que los organismos competentes ejerzan las tareas de control y fiscalización previstas por la normativa vigente.
ASOEM advierte sobre la falta de rendición de cuentas en Sauce Viejo
ASOEM advierte sobre la falta de presentación de las Cuentas de Inversión correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 por parte de la Municipalidad de Sauce Viejo, una situación que genera preocupación por la transparencia en la administración de los recursos públicos y por el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control.
La ausencia de estas rendiciones durante cinco ejercicios consecutivos no puede ser considerada una mera omisión administrativa. Se trata de una situación que impide acceder a información fundamental sobre el destino de los recursos públicos y que debilita los mecanismos de control que deben resguardar la transparencia en la gestión estatal.
La gravedad de esta situación se profundiza al considerar que las Cuentas de Inversión deben presentarse antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio presupuestario correspondiente. Sin embargo, en Sauce Viejo se acumulan cinco años consecutivos sin información pública sobre la ejecución de los recursos municipales.
Por ese motivo, ASOEM considera necesaria la actuación de los organismos competentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a la rendición de cuentas y promover la regularización de una situación que reviste una evidente gravedad institucional.
La preocupación adquiere una dimensión aún mayor al analizar el contexto que atraviesa la Municipalidad de Sauce Viejo. Mientras continúan pendientes las rendiciones de los ejercicios anteriores, el Presupuesto 2026 fue remitido al Concejo Municipal, incorporó modificaciones durante su tratamiento legislativo y posteriormente fue objeto de un veto parcial por parte del Departamento Ejecutivo. A ello se suma que el municipio carece actualmente de una Secretaría de Hacienda, concentrándose en la figura del intendente las principales decisiones vinculadas a la administración presupuestaria y financiera. La discusión sobre nuevas previsiones de gastos y recursos contrasta con la ausencia de información sobre cómo fueron administrados los fondos públicos en los años precedentes.
La falta de presentación de las Cuentas de Inversión suma además nuevos interrogantes sobre la administración de recursos destinados a actividades y eventos de relevancia para la comunidad. Un ejemplo de ello es el Festival Provincial del Pescador, una celebración profundamente valorada por vecinos y visitantes que se realiza con recursos públicos. Más allá de la importancia cultural y social que tiene para Sauce Viejo, la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cuáles fueron sus ingresos, egresos y mecanismos de financiamiento.
Los trabajadores municipales han debido enfrentar reclamos por condiciones laborales, dificultades operativas y múltiples situaciones que fueron denunciadas oportunamente por la entidad sindical. En ese marco, la falta de rendición de cuentas agrega nuevas preocupaciones respecto de la administración de los recursos públicos y de la capacidad de la gestión municipal para garantizar niveles adecuados de transparencia y responsabilidad institucional.
ASOEM sostiene que el acceso a la información pública y la rendición de cuentas no constituyen simples formalidades burocráticas. Son herramientas esenciales para fortalecer la confianza ciudadana, asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones y garantizar que los recursos del Estado sean administrados con criterios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Cada contribuyente tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos provenientes de sus impuestos y de qué manera son ejecutadas las partidas presupuestarias aprobadas para el funcionamiento del Estado municipal. La transparencia no es una concesión de los gobiernos de turno: es una obligación institucional y una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia local.
La situación de Sauce Viejo exige respuestas claras. Después de cinco ejercicios consecutivos sin Cuentas de Inversión presentadas, resulta imprescindible que se activen los mecanismos de control previstos para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y restablecer condiciones básicas de transparencia en la administración municipal. La concentración de decisiones presupuestarias y financieras, sumada a la ausencia de rendiciones públicas, vuelve aún más necesario el funcionamiento efectivo de los organismos de control y el acceso ciudadano a la información pública.