Cinco años

ASOEM advierte sobre la falta de rendición de cuentas en Sauce Viejo

ASOEM advierte sobre la falta de presentación de las Cuentas de Inversión correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 por parte de la Municipalidad de Sauce Viejo, una situación que genera preocupación por la transparencia en la administración de los recursos públicos y por el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control.