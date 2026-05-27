ASOEM Mutual anunció la apertura de afiliaciones para todas las personas mayores de 18 años, ampliando su alcance más allá del ámbito de los trabajadores municipales. La iniciativa marca una nueva etapa institucional orientada a acercar servicios esenciales, accesibles y de calidad a toda la comunidad.
ASOEM Mutual abrió la afiliación a toda la comunidad y lanzó nuevos servicios de sepelio accesibles
En esta primera etapa, la mutual ofrecerá dos alternativas de servicios de sepelio para el grupo familiar primario —matrimonio o unión convivencial e hijos menores de 18 años— con distintos niveles de cobertura y valores accesibles.
Cobertura familiar con cuotas accesibles
En esta primera etapa, la mutual ofrecerá dos alternativas de servicios de sepelio para el grupo familiar primario —matrimonio o unión convivencial e hijos menores de 18 años— con distintos niveles de cobertura y valores accesibles.
El plan estándar tiene un valor mensual de $10.000 e incluye ataúd baulito, sala velatoria, traslado al cementerio, corona, aviso en diario, trámites de registro civil y nicho en el Cementerio Municipal de Santa Fe.
Por su parte, el plan económico cuesta $7.000 y contempla ataúd plano, sala velatoria, traslado al cementerio, trámites de registro civil y nicho en el Cementerio Municipal de Santa Fe. Además, ambos servicios permitirán incorporar otras personas con valores diferenciales según edad y contarán con una carencia de seis meses.
Salas velatorias propias y renovadas
Uno de los principales diferenciales del servicio es que ASOEM Mutual cuenta con salas velatorias propias en la ciudad de Santa Fe, ubicadas en Alfonso Durán esquina San José. Las mismas se encuentran recientemente renovadas y acondicionadas para brindar mayor comodidad y contención a las familias en momentos difíciles. En cuanto a otras localidades, se realiza el servicio a través de convenios con salas locales.
Desde la institución destacaron que la propuesta busca combinar accesibilidad económica con prestaciones de calidad y atención cercana.
“Las mutuales atenúan la desigualdad”
El presidente de la ASOEM Mutual, Juan R. Medina, destacó el valor social de la iniciativa en el contexto actual: “Las mutuales son superlativamente relevantes para atenuar la desigualdad”, sostuvo.
Cómo asociarse
Las personas interesadas en asociarse deberán presentarse con DNI en la sede de la ASOEM Mutual, ubicada en 4 de Enero 2165 de la ciudad de Santa Fe, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.
También se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 3424723275 para consultas y asesoramiento.