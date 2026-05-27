Santa Fe ciudad

ASOEM Mutual abrió la afiliación a toda la comunidad y lanzó nuevos servicios de sepelio accesibles

En esta primera etapa, la mutual ofrecerá dos alternativas de servicios de sepelio para el grupo familiar primario —matrimonio o unión convivencial e hijos menores de 18 años— con distintos niveles de cobertura y valores accesibles.