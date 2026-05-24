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ASOEM cumple 80 años: ocho décadas de organización sindical municipal en la región

Este domingo, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM -Santa Fe-) celebra 80 años de historia, organización y representación colectiva de los trabajadores municipales del Departamento La Capital.

La entidad continúa impulsando espacios sociales, culturales y de formación para sus afiliados.La entidad continúa impulsando espacios sociales, culturales y de formación para sus afiliados.
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Fundada el 24 de mayo de 1946, la ASOEM nació a partir de la decisión de unificar las distintas expresiones gremiales existentes en el ámbito municipal santafesino (SEOM y AEOM), consolidando una herramienta sindical construida desde la participación, la solidaridad y la defensa de los derechos laborales.

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A lo largo de estas ocho décadas, la organización atravesó distintos contextos políticos, económicos y sociales del país, sosteniendo una presencia activa en cada etapa de la historia local y regional. Desde las luchas por mejores condiciones laborales y salariales hasta la defensa irrestricta de la negociación colectiva, la ASOEM consolidó un modelo sindical con fuerte anclaje territorial y protagonismo institucional.

ASOEM celebra ocho décadas de representación y defensa de los trabajadores municipales.ASOEM celebra ocho décadas de representación y defensa de los trabajadores municipales.

Actualmente, representa a trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo; desarrollando además una amplia tarea social, cultural, deportiva y de formación.

En el marco de este nuevo aniversario, desde la organización destacaron el valor de la construcción colectiva y el compromiso sostenido de generaciones de trabajadorxs que hicieron posible el crecimiento institucional del sindicato.

“Estos 80 años son el resultado de una construcción colectiva enorme, sostenida por generaciones de trabajadoras y trabajadores municipales que entendieron que la organización sindical es la herramienta más importante para defender derechos y conquistar nuevos desafíos. Estamos fortaleciendo día a día a este sindicato que hoy representa, contiene y acompaña no solamente a trabajadores en actividad, sino también a jubilados y pensionados junto a sus familias”, expresó el secretario general de ASOEM, Juan Medina.

Juan Medina destacó el valor de la construcción colectiva en este nuevo aniversario.Juan Medina destacó el valor de la construcción colectiva en este nuevo aniversario.

“Para nosotros es un orgullo seguir consolidando una institución con tanta historia y con una presencia tan fuerte en la región. Pero también entendemos que los sindicatos no pueden pensarse aislados: tenemos la responsabilidad de articular con otros sectores de la sociedad para defender el trabajo, fortalecer el tejido social y construir una comunidad más justa y solidaria para todos”, agregó.

En tiempos marcados por el ajuste, el debilitamiento de derechos y los discursos que buscan desacreditar la organización colectiva, la ASOEM reafirma su identidad sindical y su convicción de seguir defendiendo el trabajo municipal, la negociación paritaria y la dignidad laboral.

Un sindicato con presencia regional y desafíos contemporáneos

En la actualidad, la ASOEM representa a alrededor de 10.000 municipales, consolidándose como una de las organizaciones sindicales más importantes del centro-norte provincial. Su estructura territorial, el funcionamiento de los cuerpos orgánicos y la participación permanente de los afiliados sostienen un modelo gremial con fuerte inserción en cada lugar de trabajo.

Desde hace más de dos décadas, y a través de la conducción de la Agrupación 19 de Agosto, la entidad impulsa una agenda vinculada a los desafíos del sindicalismo del siglo XXI: la formación permanente, la ampliación de derechos, la comunicación institucional, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la defensa de la negociación colectiva y el fortalecimiento del los servicios públicos.

La organización sindical reafirma su compromiso con los derechos laborales en la región.La organización sindical reafirma su compromiso con los derechos laborales en la región.

La ASOEM también impulsa espacios culturales, educativos y deportivos que fortalecen el vínculo con los trabajadores y sus familias, reafirmando una concepción sindical que trasciende lo estrictamente laboral y apuesta a una construcción colectiva con presencia activa en la vida social de la región.

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