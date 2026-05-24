Fundada el 24 de mayo de 1946, la ASOEM nació a partir de la decisión de unificar las distintas expresiones gremiales existentes en el ámbito municipal santafesino (SEOM y AEOM), consolidando una herramienta sindical construida desde la participación, la solidaridad y la defensa de los derechos laborales.
ASOEM cumple 80 años: ocho décadas de organización sindical municipal en la región
Este domingo, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM -Santa Fe-) celebra 80 años de historia, organización y representación colectiva de los trabajadores municipales del Departamento La Capital.
A lo largo de estas ocho décadas, la organización atravesó distintos contextos políticos, económicos y sociales del país, sosteniendo una presencia activa en cada etapa de la historia local y regional. Desde las luchas por mejores condiciones laborales y salariales hasta la defensa irrestricta de la negociación colectiva, la ASOEM consolidó un modelo sindical con fuerte anclaje territorial y protagonismo institucional.
Actualmente, representa a trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Candioti y Sauce Viejo; desarrollando además una amplia tarea social, cultural, deportiva y de formación.
En el marco de este nuevo aniversario, desde la organización destacaron el valor de la construcción colectiva y el compromiso sostenido de generaciones de trabajadorxs que hicieron posible el crecimiento institucional del sindicato.
“Estos 80 años son el resultado de una construcción colectiva enorme, sostenida por generaciones de trabajadoras y trabajadores municipales que entendieron que la organización sindical es la herramienta más importante para defender derechos y conquistar nuevos desafíos. Estamos fortaleciendo día a día a este sindicato que hoy representa, contiene y acompaña no solamente a trabajadores en actividad, sino también a jubilados y pensionados junto a sus familias”, expresó el secretario general de ASOEM, Juan Medina.
“Para nosotros es un orgullo seguir consolidando una institución con tanta historia y con una presencia tan fuerte en la región. Pero también entendemos que los sindicatos no pueden pensarse aislados: tenemos la responsabilidad de articular con otros sectores de la sociedad para defender el trabajo, fortalecer el tejido social y construir una comunidad más justa y solidaria para todos”, agregó.
En tiempos marcados por el ajuste, el debilitamiento de derechos y los discursos que buscan desacreditar la organización colectiva, la ASOEM reafirma su identidad sindical y su convicción de seguir defendiendo el trabajo municipal, la negociación paritaria y la dignidad laboral.
Un sindicato con presencia regional y desafíos contemporáneos
En la actualidad, la ASOEM representa a alrededor de 10.000 municipales, consolidándose como una de las organizaciones sindicales más importantes del centro-norte provincial. Su estructura territorial, el funcionamiento de los cuerpos orgánicos y la participación permanente de los afiliados sostienen un modelo gremial con fuerte inserción en cada lugar de trabajo.
Desde hace más de dos décadas, y a través de la conducción de la Agrupación 19 de Agosto, la entidad impulsa una agenda vinculada a los desafíos del sindicalismo del siglo XXI: la formación permanente, la ampliación de derechos, la comunicación institucional, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la defensa de la negociación colectiva y el fortalecimiento del los servicios públicos.
La ASOEM también impulsa espacios culturales, educativos y deportivos que fortalecen el vínculo con los trabajadores y sus familias, reafirmando una concepción sindical que trasciende lo estrictamente laboral y apuesta a una construcción colectiva con presencia activa en la vida social de la región.