Códigos de descuento

La Justicia citó a la Municipalidad de Sauce Viejo tras el amparo presentado por ASOEM

La Justicia laboral ordenó la notificación formal a la Municipalidad de Sauce Viejo y fijó audiencia de conciliación en el marco del amparo sindical presentado por ASOEM ante la negativa del Ejecutivo local de otorgar los códigos de descuento correspondientes a la organización sindical.