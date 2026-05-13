La medida judicial se da luego de la presentación realizada por la ASOEM frente a una decisión arbitraria que vulnera derechos sindicales, afecta el normal funcionamiento institucional del sindicato y constituye un nuevo avance contra la libertad sindical y la representación legítima de los trabajadores municipales. El conflicto se agravó en las últimas semanas tras decisiones del Ejecutivo local contra la organización sindical, incluyendo medidas de persecución, suspensiones, traslados y acciones que vulneran derechos gremiales de los trabajadores municipales.
La Justicia citó a la Municipalidad de Sauce Viejo tras el amparo presentado por ASOEM
La Justicia laboral ordenó la notificación formal a la Municipalidad de Sauce Viejo y fijó audiencia de conciliación en el marco del amparo sindical presentado por ASOEM ante la negativa del Ejecutivo local de otorgar los códigos de descuento correspondientes a la organización sindical.
Asimismo, esta resolución se suma a la intervención dispuesta ayer por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, que intimó al intendente Mario Papaleo a comparecer bajo apercibimiento de ley en el marco del conflicto que mantiene con los trabajadores municipales y la organización sindical.
La notificación ya fue recibida oficialmente por la Municipalidad de Sauce Viejo, quedando el intendente Mario Papaleo citado en el marco de la causa judicial iniciada por la entidad gremial.
ASOEM ratifica que no se aceptarán medidas de disciplinamiento ni acciones destinadas a debilitar la organización colectiva de los trabajadores. La defensa de los derechos laborales y sindicales continuará sosteniéndose en todos los ámbitos necesarios, frente a cualquier intento de avasallamiento institucional.