La ASOEM se presentó formalmente como parte querellante en la causa penal iniciada por los graves hechos ocurridos el pasado 30 de abril en la Municipalidad de Sauce Viejo.
ASOEM se constituyó como querellante por el episodio de los trabajadores municipales en Sauce Viejo
Se trata de la causa penal por lo ocurrido el pasado 30 de abril en la Municipalidad sauceña.
Desde ASOEM indican que “trabajadores municipales fueron privados de su libertad durante más de tres horas mientras participaban de una medida de fuerza legítimamente convocada por la organización sindical”.
La presentación judicial fue realizada por el abogado José Ignacio Mohamad, en representación de trabajadores municipales afectados por los hechos, y solicita que se investigue la responsabilidad penal del intendente Mario Claudio Papaleo, junto a funcionarias municipales, por el delito de privación ilegítima de la libertad con finalidad coactiva, previsto en el artículo 142 bis del Código Penal.
Como queda explicado en la querella, las puertas del edificio municipal fueron cerradas por orden del Ejecutivo local, impidiendo que los trabajadores pudieran retirarse del lugar. La situación debió ser revertida mediante la intervención de las fuerzas de seguridad, que incluso tuvieron que romper accesos para restablecer la libertad de las personas retenidas.
En la presentación judicial además se menciona que el accionar del Municipio se produjo apenas días después de que la Justicia Laboral ordenara el cese de toda conducta de obstaculización contra ASOEM, en el marco del amparo sindical promovido por la entidad gremial para garantizar el libre ejercicio de la representación sindical y la defensa de los trabajadores municipales.
Asimismo, la querella incorpora registros audiovisuales, testimonios y documentación judicial que acreditan tanto el encierro como la participación activa de funcionarios municipales en el mantenimiento de la situación.
Desde ASOEM se remarca que lo ocurrido no constituye un hecho aislado ni un exceso administrativo sino un gravísimo avance contra la libertad sindical y los derechos constitucionales de los trabajadores.
En ese marco, la organización sindical advierte que no permitirá que se naturalicen prácticas de persecución, disciplinamiento ni violencia institucional contra quienes ejercen el legítimo derecho a organizarse y reclamar.
“Cuando un Ejecutivo decide reemplazar el diálogo por aprietes y encierros, el conflicto deja de ser solamente gremial para transformarse en un problema institucional y democrático”, se afirma en el documento.
“Ningún intendente puede creerse dueño de la libertad de las y los trabajadores. Quien decide gobernar con persecución, encierros y aprietes deberá hacerse responsable política y judicialmente de sus actos. ASOEM no va a retroceder frente a ningún intento de disciplinamiento”, aseveró el secretario General, Juan R. Medina.
En este sentido, ASOEM ratifica que continuará impulsando todas las acciones gremiales, políticas y judiciales necesarias hasta que se garantice plenamente el respeto a la libertad sindical, a la Mesa Paritaria Local y a la dignidad de los trabajadores municipales.