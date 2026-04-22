Este miércoles 22 de abril dio inicio la primera jornada del paro de 72 horas dispuesto por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) en la localidad de Sauce Viejo, en un escenario de creciente conflicto generado —según indicaron desde la organización sindical— por la falta de respuestas del Ejecutivo municipal, el incumplimiento de compromisos asumidos y la adopción de medidas que vulneran derechos laborales y sindicales básicos.
ASOEM inició paro de 72 horas en Sauce Viejo y advierte que el conflicto podría escalar
Desde la la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales aclaró que se analiza la situación para todo el departamento La Capital.
La medida de fuerza se desarrolla durante los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril, y culminará con una movilización prevista para el viernes, en reclamo por el cese de prácticas consideradas arbitrarias, la regularización de las condiciones laborales y el respeto a la representación sindical.
Suspensiones y precarización que profundizan el conflicto
En los últimos días se registraron suspensiones a siete trabajadores precarizados, una decisión que ASOEM denuncia se produjo luego de la participación de dichos trabajadores en una asamblea sindical.
“Los suspendió simplemente por haber asistido a una asamblea de ASOEM. Es una metodología que desconoce que estamos en un estado democrático donde se deben respetar las normas, la libertad sindical y el derecho a huelga”, denunció el secretario general de ASOEM, Juan R. Medina.
Desde la organización sindical señalan que este tipo de medidas constituye un grave antecedente institucional, ya que sancionar a trabajadores por ejercer su derecho a participar en instancias sindicales implica desconocer principios básicos de libertad sindical y de organización colectiva.
El conflicto se desarrolla además en un contexto que la entidad describe como de precarización laboral estructural, donde una parte significativa del personal municipal cumple funciones bajo modalidades inestables y sin garantías básicas, incluso en áreas sensibles como salud y recolección de residuos.
Se indicó que la estructura laboral actual evidencia una marcada desigualdad, con una planta permanente limitada frente a una cantidad similar de trabajadores precarizados bajo modalidades contractuales que no garantizan estabilidad ni derechos plenos.
A esta situación se suma el reclamo de ASOEM para avanzar en una paritaria local, al señalar que los trabajadores municipales de Sauce Viejo perciben ingresos inferiores en comparación con otras localidades de la jurisdicción, consolidando una brecha salarial que consideran injustificada.
Respaldo jurisdiccional y alerta ante una posible escalada
Desde ASOEM sostuvieron que el conflicto en Sauce Viejo no debe analizarse como un hecho aislado, sino como una situación que impacta en el conjunto de los trabajadores municipales.
En ese marco, indicaron que la medida cuenta con el acompañamiento de trabajadores de distintas localidades de la jurisdicción, quienes se mantienen en estado de alerta ante la evolución del conflicto y la falta de respuestas del intendente Mario Papaleo.
Asimismo, advirtieron que, de mantenerse el escenario actual sin instancias de diálogo ni soluciones concretas, podría registrarse una escalada del conflicto que involucre a trabajadores municipales de todo el departamento La Capital.
También expresaron preocupación por lo que consideran una falta de acompañamiento efectivo por parte de organismos provinciales, pese a la gravedad institucional que presenta la situación.
Movilización como cierre de la medida
Como cierre de la medida de fuerza, el viernes 24 de abril se llevará adelante una movilización con el objetivo de visibilizar el conflicto ante la comunidad y exigir el cumplimiento de acuerdos asumidos y la apertura de instancias de diálogo.
Desde ASOEM rechazaron además versiones que buscan responsabilizar a la organización por eventuales afectaciones en los servicios municipales.
“La defensa de condiciones laborales dignas constituye también una garantía para la calidad y continuidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, por lo que resulta improcedente cualquier intento de desinformación que busque desacreditar el legítimo reclamo de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Medina.
Finalmente, desde la organización sindical reiteraron que esperan una pronta resolución del conflicto y señalaron que la responsabilidad de avanzar en soluciones recae en el intendente Mario Papaleo, a quien instan a abandonar la confrontación, respetar los acuerdos asumidos y garantizar condiciones laborales dignas para lxs trabajadorxs municipales de Sauce Viejo.