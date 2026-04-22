Desde ASOEM se alerta sobre una situación preocupante en Sauce Viejo, donde se registran acciones concretas que atentan contra la libertad sindical, un derecho garantizado por el artículo 23 de la Constitución Provincial y reafirmado por el artículo 82 de la Ley 14.436 - Ley Orgánica de Municipios. Está nueva regulación refrenda lo que ASOEM viene exigiendo desde hace 4 meses: el derecho de los trabajadores a afiliarse a cualquier entidad sindical sin represalias.
ASOEM no descarta volver al conflicto en todo el departamento La Capital
El sindicato denunció vulneraciones a la libertad sindical en Sauce Viejo y exigió el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipios.
Entre los hechos más graves, se señala el no reconocimiento del sindicato, que actualmente cuenta con 105 trabajadores afiliados, lo que implica una negación directa del derecho de asociación. A esto se suma una persecución iniciada tras la presentación formal de la nómina el pasado 21 de enero de 2026; situación que ya fue incorporada en una demanda ante la justicia laboral.
“Los trabajadores estamos solos. El Ministerio, la Secretaría de Municipios, la Defensoría del Pueblo: nadie encuadra a este intendente. Nos llevan a un conflicto departamental porque el Estado no tiene ascendencia, como sí la tiene con los trabajadores. No descartamos un conflicto departamental”, advirtió el secretario General de la ASOEM, Juan R. Medina.
Asimismo, desde ASOEM se denuncia la negativa reiterada a otorgar los códigos de descuento, una práctica que obstaculiza el normal funcionamiento de la organización sindical.
El cuadro se agrava con medidas de represalia: cinco sumarios administrativos y tres traslados compulsivos a trabajadores que participaron en asambleas sindicales. Estas decisiones se produjeron incluso luego de que el propio intendente Mario Papaleo firmara un acuerdo en la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, donde se comprometía a sostener el diálogo.
“Lejos de avanzar en una solución, se profundizaron las medidas contra los trabajadores y trabajadoras”, remarcó el secretario General de la ASOEM, Juan R. Medina.
Desde el sindicato sostienen que estos hechos no solo vulneran derechos individuales, sino que configuran un ataque directo a la libertad sindical, conforme a la Ley Organica de Municipios que en su artículo 82 reconoce a los trabajadores municipales cómo sujetos de tutela preferente, en los términos del artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe al reconocer el derecho de asociación, a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
Además, advierten que la autonomía municipal no puede ser utilizada como excusa para incumplir la ley. “Ningún gobierno local está por encima del ordenamiento jurídico vigente”, enfatizó el dirigente sindical.
Para ASOEM, lo que ocurre en Sauce Viejo constituye un caso testigo: cuando se desconoce la libertad sindical, no solo se perjudica a los trabajadores, sino que se vulnera el Estado de derecho.