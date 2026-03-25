Bajo la lupa de ASOEM

El Presupuesto 2026 de Sauce Viejo y el lugar relegado de los trabajadores

El gremio advierte que el presupuesto de Sauce Viejo para 2026 destina un 16% a contrataciones por monotributo, lo que profundiza la precarización laboral en servicios esenciales frente a una planta permanente estancada.