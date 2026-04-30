El conflicto gremial en la ciudad de Sauce Viejo derivó en un paro de ASOEM (Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales) decretado para este jueves 30 de abril en la ciudad de Santa Fe.
Paro de ASOEM en Santa Fe e incidentes en Sauce Viejo
La decisión se da en reclamo por el conflicto vigente en la ciudad ubicada al sur de la capital santafesina. Se registraron disturbios en la Municipalidad sauceña.
A primera hora de la mañana, desde el municipio capitalino se comunicó a ASOEM que se dictaba la conciliación obligatoria.
La decisión gremial se engloba por los reclamos en Sauce Viejo que habían incluido medida de fuerza se desarrolla durante los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril.
La situación en Sauce Viejo
Las tierras sauceñas son el foco del incidente, ciudad donde nació el reclamo en el inicio de esta jornada de jueves. El cruce se dio en la Municipalidad entre funcionarios y representantes gremiales.
Hubo tensión tras el intento de cierre del portón principal del edificio municipal y el posterior cierre efectivo de la puerta de ingreso a las oficinas, quedando gente encerrada dentro.
El secretario General de la ASOEM Juan R. Medina declaró a El Litoral que “encerraron a los trabajadores que estaban en un estado de asamblea en la municipalidad desde el lado de adentro”.
“Esto desoye lo que había planteado la jueza en lo laboral, donde no no debía obstruir la acción sindical”, agregó Medina.
El representante gremial indicó este miércoles temprano que las personas dentro “no pueden salir y además de eso, había ciudadanos también haciendo trámites y le cerraron las puertas”.
Se sumó al relato de los presentes el hecho de que personal de la Policía de la provincia de Santa Fe debió intervenir para abrir las puertas forzadamente luego de que no se encontraran las respectivas llaves.
Conferencia
Desde ASOEM adelantaron a El Litoral que este jueves desde las 11 horas se realizará una conferencia de prensa desde la sede del sindicato.