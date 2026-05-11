Los Cuerpos Orgánicos de la ASOEM resolvieron profundizar el plan de lucha y convocar a un paro de 48 horas en toda la jurisdicción sindical frente a la gravísima escalada de persecución sindical impulsada por el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo.
ASOEM realiza un paro de 48 horas en el departamento La Capital por el conflicto en Sauce Viejo
Denuncian una "escalada de persecución sindical" contra delegados.
Las medidas votadas fueron:
– Martes 12 de mayo: paro sin asistencia en toda la jurisdicción de la ASOEM (Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Candioti), garantizando guardias mínimas en servicios esenciales.
– Miércoles 13 de mayo: paro con asistencia y movilización de toda la jurisdicción en la ciudad de Santa Fe.
– En Sauce Viejo continúa el paro de 96 horas con asistencia a los lugares de trabajo.
La decisión representa una contundente señal política del conjunto de los trabajadores municipales frente a hechos absolutamente inadmisibles que vulneran derechos sindicales básicos y atentan contra la organización colectiva.
En Sauce Viejo, el Ejecutivo local avanzó contra representantes gremiales con tutela sindical mediante suspensiones, traslados, amenazas directas y también con descuentos arbitrarios contra trabajadores por adherir a medidas sindicales legítimas.
Entre los hechos denunciados se encuentran:
– La suspensión por 30 días de un delegado sindical.
– La suspensión por 30 días de un subdelegado luego de que el propio intendente le manifestara que “si no se iba de ASOEM no le sacaba el sumario”.
– El traslado arbitrario de dos delegadas sindicales.
– El recorte salarial aplicado a seis trabajadores monotributistas, quienes percibieron entre $160.000 y $260.000 menos sobre ingresos de aproximadamente $450.000 por adherir a las medidas gremiales convocadas por ASOEM.
Desde ASOEM se advierte que las medidas adoptadas por el intendente Papaleo no sólo constituyen un grave ataque contra trabajadores municipales de Sauce Viejo, sino también un avance peligroso contra la institucionalidad sindical y los derechos democráticos conquistados colectivamente.
Los delegados fueron claros: no se va a permitir que ningún Ejecutivo crea que puede perseguir, disciplinar o intentar quebrar la organización sindical de los municipales.
La resolución votada consolida el hecho de que la causa de Sauce Viejo no es solamente un conflicto local, sino una lucha de todos los trabajadores municipales del Departamento La Capital en defensa de la libertad sindical, la representación gremial y la dignidad de quienes sostienen los servicios públicos todos los días.