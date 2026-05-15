En una nueva asamblea realizada este viernes al mediodía, ASOEM resolvió profundizar el plan de manifestación que han sosteniendo los trabajadores municipales de Sauce Viejo con un paro de 120 horas para la próxima semana, acompañado de asambleas multitudinarias y nuevas acciones gremiales.
ASOEM resolvió un paro de 120 horas y profundiza el plan de lucha en Sauce Viejo
La decisión fue adoptada tras finalizar las 96 horas de paro votadas oportunamente y argumentando que no recibió respuesta del intendente a la propuesta de tregua para intentar encauzar el conflicto.
La decisión fue adoptada tras finalizar las 96 horas de paro votadas oportunamente y argumentando que no recibieron "ninguna respuesta" del intendente Mario Papaleo a la "propuesta de tregua" impulsada desde ASOEM para intentar encauzar el conflicto.
Antes de la asamblea, se había planteado públicamente la necesidad de “volver al punto cero” del conflicto y abrir una instancia de negociación en un ámbito neutral o con arbitraje acordado entre las partes, entendiendo que la situación actual ya afecta gravemente a toda la comunidad sauceña.
“Esta tregua es necesaria para encauzar un conflicto que está llevando a más de 12 mil habitantes de Sauce Viejo a una situación de desatención extrema. Conciliar no es perder, es ganar en calidad de relación”, expresó el secretario General Juan R. Medina.
Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del Ejecutivo local.
La profundización del conflicto se produce además luego de que el intendente Papaleo no se presentara este jueves a la audiencia de conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, pese al apercibimiento dispuesto por la autoridad laboral.
También durante la jornada del jueves se realizó una asamblea abierta con vecinos de Sauce Viejo, en la que se compartieron reflexiones y preocupaciones sobre las consecuencias sociales e institucionales que viene generando el conflicto tras más de cien días sin resolución.
En paralelo, el próximo martes se desarrollará la audiencia de conciliación vinculada al amparo presentado por ASOEM por los códigos de descuento sindical retenidos por el Municipio.
Desde la entidad sindical se remarcó que la discusión sobre los códigos de descuento es de carácter administrativo y que la cuestión de fondo vinculada a la libertad sindical ya fue reconocida por la Justicia en distintos fallos recientes.
En ese sentido, se recuerda que la jueza laboral Claudia Ramoneda reconoció la tutela sindical de ASOEM en Sauce Viejo con fundamentos en el Convenio 87 de la OIT, mientras que el juez comercial Sergio Di Chiazza ratificó recientemente esa posición con argumentos basados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“ASOEM es legal y tiene tutela sindical en Sauce Viejo. Eso ya fue definido por la Justicia”, concluyó Medina.